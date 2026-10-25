रश्मिका मंदाना की भाषा को लेकर जावेद अख्तर ने किया पोस्ट, लोग बोले- सर आपने गलत लिख दिया है

Javed Akhtar Post For Rashmika Mandanna: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के हिंदी उच्चारण और एक्सेंट को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बीच गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने अपनी बात रखी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए रश्मिका के समर्थन में ट्रोलर्स को जवाब दिया और कहा कि किसी की भाषा या उच्चारण को लेकर इस तरह की आलोचना उचित नहीं है। हालांकि, जावेद अख्तर के पोस्ट में रश्मिका को तमिल अभिनेत्री बताने पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें उनकी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सुधारने की कोशिश की।