कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पंजाबी रैपर सुल्तान से मिले रणवीर सिंह, गले लगाकर किया वेलकम

Ranveer Singh Meets Punjabi Rapper Sultaan: मुंबई में लाइमलाइट से दूर रहने वाले धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने पंजाबी रैपर सुल्तान ढिल्लों से मुलाकात की। सुल्तान शनिवार, 24 अक्टूबर को 'स्पॉटिफाई इंडिया' के 'RAP 91 लाइव' के पांचवें एडिशन के लिए मुंबई आए थे। तब से, दोनों के एक-दूसरे से मिलने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही धुरंधर एक्टर की रंग-बिरंगी ओवरसाइज्ड शर्ट और उनके साथ मौजूद पुलिस सुरक्षा ने भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि फैंस ने इस मुलाकात की क्लिप्स ऑनलाइन शेयर कीं।