कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पंजाबी रैपर सुल्तान से मिले रणवीर सिंह, गले लगाकर किया वेलकम

पंजाबी रैपर सुल्तान ढिल्लों से गले मिलते रणवीर सिंह। (फोटो सोर्स: instagram- @viralbhayani)
Ranveer Singh Meets Punjabi Rapper Sultaan: मुंबई में लाइमलाइट से दूर रहने वाले धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने पंजाबी रैपर सुल्तान ढिल्लों से मुलाकात की। सुल्तान शनिवार, 24 अक्टूबर को 'स्पॉटिफाई इंडिया' के 'RAP 91 लाइव' के पांचवें एडिशन के लिए मुंबई आए थे। तब से, दोनों के एक-दूसरे से मिलने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही धुरंधर एक्टर की रंग-बिरंगी ओवरसाइज्ड शर्ट और उनके साथ मौजूद पुलिस सुरक्षा ने भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि फैंस ने इस मुलाकात की क्लिप्स ऑनलाइन शेयर कीं।
वीडियो में, रणवीर मुंबई के एक रेस्टोरेंट में सुल्तान को गर्मजोशी से गले लगाते और उनसे कुछ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। अपनी रंग-बिरंगी, प्रिंटेड ओवरसाइज्ड शर्ट में रणवीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके इस अनोखे और मजेदार फैशन सेंस ने एक बार फिर पुरानी यादें ताजा कर दीं, जो अक्सर सुर्खियों में रहता है।
रणवीर सिंह का इस तरह सामने आना भी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि बीते हफ्ते के रविवार को टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है, और रणवीर भी पुलिस सुरक्षा के साथ दिखे। हालांकि, अभिनेता हाल ही में सार्वजनिक रूप से कम ही नजर आए हैं, लेकिन सुल्तान के साथ उनकी मुलाकात ने फैंस के बीच काफी दिलचस्पी जगा दी है और उनकी बातचीत के वीडियो ऑनलाइन खूब शेयर किए जा रहे हैं।
सुल्तान अपने मशहूर गाने 'जट्ट डोंट केयर' (Jatt Don’t Care) के लिए जाने जाते हैं। उनके अन्य गानों में 'पफ पफ पास' (Puff Puff Pass), 'ललकारा' (Lalkara), 'कर्फ्यू' (Curfew), 'वेपन' (Weapon), 'वी डोंट प्ले' (We Don’t Play) और 'शिकारी' (Shikari) शामिल हैं।
रणवीर आखिरी बार 2025 और 2026 में फिल्म 'धुरंधर' और इसके सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' में नजर आए थे, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई थी। आदित्य धर द्वारा निर्देशित ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुईं।
आने वाले समय में रणवीर सिंह फिल्म 'प्रलय' में नजर आएंगे। यह फिल्म फिल्ममेकर हंसल मेहता के बेटे, जय मेहता की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। इसमें कल्याणी प्रियदर्शन भी हैं। इसे एक 'पोस्ट-अपोकैलिप्टिक' जॉम्बी थ्रिलर बताया गया है, जिसकी कहानी एक ऐसी मुंबई में सेट है जो किसी महामारी की तबाही के बाद पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है।
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