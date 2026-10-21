“रणवीर सिंह ने क्यों नहीं किया था फिल्म धुरंधर का प्रमोशन?”, एनिमल थी वजह, मार्केटिंग हेड ने खोले बड़े राज

मेकर्स ने फैसला किया था कि वह एक्टर्स को आगे करके इंटरव्यू या भारी-भरकम प्रमोशनल इवेंट्स करवाने के बजाय 'फिल्म और उसके एसेट्स को खुद बोलने देंगे'। इसके अलावा, वरुण ने पेड स्मीयर कैंपेन (Paid Smear Campaigns) पर बात करते हुए कहा कि आज के समय में ट्रोल्स हर बात पर सवाल उठाते हैं। अगर एक्टर प्रमोशन करे तो लोग कहते हैं कि बड़े स्टार को क्या जरूरत है, और अगर एक्टर सामने न आए तो कहा जाता है कि बज गायब है। लेकिन, 'धुरंधर' ने अपनी शानदार सफलता से सभी आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है, जहां पहली फिल्म ने दुनिया भर में 1,300 करोड़ और सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' ने 1,800 करोड़ से अधिक की कमाई कर इतिहास रच दिया है।