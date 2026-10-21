21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

“रणवीर सिंह ने क्यों नहीं किया था फिल्म धुरंधर का प्रमोशन?”, एनिमल थी वजह, मार्केटिंग हेड ने खोले बड़े राज

Ranveer Singh Dhurandhar: सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' के प्रमोशनल कैंपेन के पीछे जो एजेंसी थी उसके फाउंडर वरुण गुप्ता ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों रणवीर सिंह इस फिल्म के प्रमोशन में शामिल नहीं हुए थे?
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 21, 2026

Why Ranveer Singh not promote Dhurandhar Makers reveal key marketing secrets

वरुण गुप्ता ने बताया रणवीर सिंह ने क्यों नहीं किया था धुरंधर का प्रमोशन? (Photo Source- imdb)

Varun Gupta On Ranveer Singh Dhurandhar Promotion: बॉलीवुड निर्देशक आदित्य धर (Aditya Dhar) और सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की इतिहास रचने वाली फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) और 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़े हैं। इस फ्रेंचाइजी ने दुनिया भर में कमाई के अनगिनत रिकॉर्ड भी तोड़े और यह भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। फिल्म की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे एक ऐसा समय भी था जब इसे भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उसी को लेकर अब प्रमोशनल एजेंसी 'मैक्स मार्केटिंग' के फाउंडर वरुण गुप्ता ने फिल्म की रणनीति पर कई खुलासे किए हैं।

रिलीज से पहले आलोचनाओं पर क्या बोले थे निर्देशक आदित्य धर?

मार्केटिंग हेड वरुण गुप्ता ने एवरीडे एम्पायर्स पॉडकास्ड में खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 'धुरंधर' की रिलीज से छह महीने पहले ही 3.5 मिनट का प्रमोशनल एसेट रिलीज कर दिया गया था, जो आमतौर पर हॉलीवुड फिल्मों में देखा जाता है, लेकिन हिंदी सिनेमा में यह एक नया प्रयोग था। लेकिन, जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, तब सोशल मीडिया और फिल्म गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि फिल्म का प्रमोशन खराब है और इसका कोई बज (Buzz) नहीं बन रहा है।

वरुण गुप्ता ने इन आलोचनाओं को याद करते हुए बताया कि जब भी लोग मार्केटिंग पर सवाल उठाते थे, वह निर्देशक आदित्य धर को आर्टिकल भेजते थे। इस पर आदित्य का जवाब हमेशा शांत और आश्वस्त करने वाला होता था- "सब ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछा जाता था।" निर्देशक का अपने काम और विजन पर यह अटूट भरोसा ही था कि पूरी टीम ने उनके लिए पूरी शिद्दत से काम किया।

रणवीर सिंह ने फिल्म का प्रमोशन क्यों नहीं किया? 'एनिमल' से की गई तुलना

सबसे बड़ा सवाल जो हर फैन के मन में था कि आखिर रणवीर सिंह ने फिल्म का प्रमोशन क्यों नहीं किया? इस पर पर्दा उठाते हुए वरुण ने बताया कि यह निर्देशक, निर्माता और अभिनेता के बीच लिया गया एक बेहद सोच-समझकर बनाया गया फैसला था। उन्होंने इसकी तुलना रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' से की और कहा कि जिस तरह उस फिल्म के लिए एक खास रणनीति अपनाई गई थी, वैसा ही यहां भी तय किया गया था।

मेकर्स ने फैसला किया था कि वह एक्टर्स को आगे करके इंटरव्यू या भारी-भरकम प्रमोशनल इवेंट्स करवाने के बजाय 'फिल्म और उसके एसेट्स को खुद बोलने देंगे'। इसके अलावा, वरुण ने पेड स्मीयर कैंपेन (Paid Smear Campaigns) पर बात करते हुए कहा कि आज के समय में ट्रोल्स हर बात पर सवाल उठाते हैं। अगर एक्टर प्रमोशन करे तो लोग कहते हैं कि बड़े स्टार को क्या जरूरत है, और अगर एक्टर सामने न आए तो कहा जाता है कि बज गायब है। लेकिन, 'धुरंधर' ने अपनी शानदार सफलता से सभी आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है, जहां पहली फिल्म ने दुनिया भर में 1,300 करोड़ और सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' ने 1,800 करोड़ से अधिक की कमाई कर इतिहास रच दिया है।

‘5-6 दिन पहले खाटू श्याम गया था’, आरोपी सुमित की मां ने पुलिस पर लगाए आरोप, बोलीं- मेरे बेटे को झूठ बोलकर ले गए

ये भी पढ़ें
Tiger Shroff firing accused sumit arrested his mother said my son is innocence delhi police allegation

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 02:18 pm

Published on:

21 Oct 2026 02:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / “रणवीर सिंह ने क्यों नहीं किया था फिल्म धुरंधर का प्रमोशन?”, एनिमल थी वजह, मार्केटिंग हेड ने खोले बड़े राज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राखी सावंत से लेकर राजपाल यादव और अनुपम खेर तक, दलेर मेहंदी के सपोर्ट में अब तक आए कितने सितारे?

Rakhi Sawant On Daler Mehndi Controversy
बॉलीवुड

‘सलमान सर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद नन्हे फैन ने की अपील

Salman Khan-Lawrence Bishnoi Controversy
बॉलीवुड

अब एक ही जगह मिलेगा Prime Video और Sony LIV का कंटेंट, जानें Subscription की कीमत और फायदे

Prime Video-Sony LIV Partnership
बॉलीवुड

‘5-6 दिन पहले खाटू श्याम गया था’, आरोपी सुमित की मां ने पुलिस पर लगाए आरोप, बोलीं- मेरे बेटे को झूठ बोलकर ले गए

Tiger Shroff firing accused sumit arrested his mother said my son is innocence delhi police allegation
बॉलीवुड

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में खुलासे के बाद अक्षय कुमार के घर लगे बुलटप्रूफ ग्लास, सलमान खान की भी बढ़ी सिक्योरिटी

Tiger Shroff Firing Incident
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.