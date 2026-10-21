‘5-6 दिन पहले खाटू श्याम गया था’, आरोपी सुमित की मां ने पुलिस पर लगाए आरोप, बोलीं- मेरे बेटे को झूठ बोलकर ले गए

Tiger Shroff Firing Accused Sumit Mother: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर मुंबई में हुए सनसनीखेज गोलीबारी मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसमें नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आरोपी सुमित की मां का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं और अपने बेटे को पूरी तरह बेकसूर बताया है। मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हुए सुमित की मां का दावा है कि उनके बेटे को झूठी बातें कहकर और बहला-फुसलाकर इस दलदल में फंसाया गया है।