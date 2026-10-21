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फायरिंग के घटना के बाद टाइगर श्रॉफ ने अपने काम को लेकर उठाया बड़ा कदम, नई फिल्म ‘लग जा गले’ पर आई अपडेट

Tiger Shroff Car Firing: जानलेवा हमले के महज दो दिन बाद अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने अपने काम को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपनी नई फिल्म की शूटिग शुरू कर दी है वह सेट पर लौट आए हैं।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Oct 21, 2026

Tiger shroff take big step after 2 days of Lawrence bishnoi gang firing he start shooting lag jaa gale movie

Tiger Shroff News: बॉलीवुड के फेमस एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर हुए मुंबई के जुहू इलाके में हमले के बाद जहां एक तरफ पूरे फिल्म जगत में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं अभिनेता ने अपने जज्बे और काम के प्रति समर्पण से सबको चौंका दिया है। इस खौफनाक गोलीबारी की घटना से उबरते हुए टाइगर ने बिना वक्त गंवाए एक बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि उन्होंने इन तमाम तकलीफों को पीछे छोड़ते हुए काम पर वापसी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के महज दो दिन बाद ही टाइगर अपनी आने वाली मच अवेटेड रोमांटिक-एक्शन फिल्म 'लग जा गले' के सेट पर लौट आए हैं।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

21 Oct 2026 12:05 pm

Published on:

21 Oct 2026 12:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फायरिंग के घटना के बाद टाइगर श्रॉफ ने अपने काम को लेकर उठाया बड़ा कदम, नई फिल्म ‘लग जा गले’ पर आई अपडेट

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