‘ऐसा कपड़ा क्यों पहनना जिसे संभालना मुश्किल हो’, कुशा कपिला का साड़ी लुक देख भड़के यूजर्स

दिवाली पार्टी में कुशा कपिला की साड़ी पर उठे सवाल। (फोटो सोर्स: X- @namanpndit)
Kusha Kapila Diwali Party Look: कंटेंट क्रिएटर, बिजनेसवुमन और एक्ट्रेस कुशा कपिला ने शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को मुंबई में 'इब्तिदा एक महफिल' (IBTIDA Ek Mehfil) द्वारा आयोजित दिवाली पार्टी, 'इत्र की दिवाली' में हिस्सा लिया। सितारों से सजे इस इवेंट में कई मशहूर हस्तियां अपने फेस्टिव फैशन का जलवा बिखेरती नजर आईं। हालांकि, कुशा की ड्रेस ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके फैशन चॉइस पर सवाल उठाए। उन्होंने भारी सुनहरे बॉर्डर वाली एक लाल डिजाइनर साड़ी और गहरे रंग का, लंबी आस्तीन वाला डिजाइनर ब्लाउज पहना था, जो ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया।
इस दिवाली पार्टी में मनोरंजन जगत की कई जानी-मानी हस्तियां पहुंची, जिनमें शिल्पा शेट्टी, श्रिया सरन, हुमा कुरैशी, उर्मिला मातोंडकर, निमरत कौर और मृणाल ठाकुर के नाम शामिल थे। अपने अनोखे फैशन सेंस और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी के लिए मशहूर कुशा कपिला भी वहां मौजूद थीं। वे अक्सर अलग-अलग स्टाइल के साथ प्रयोग करती रहती हैं, जिससे फैशन उनके पब्लिक अपीयरेंस का एक अहम हिस्सा बन गया है।
मुंबई में आयजित हुए इस इवेंट में कुशा के कपड़ों खास कर के उनके ब्लाउज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई, जहां कुछ यूजर्स ने उनके लुक पर रिएक्शन दिए। कुछ लोगों ने उनके पहनावे के डिजाइन और उन्होंने इसे लेकर सवाल उठाए। इस समारोह में कुशा की मौजूदगी ने सेलिब्रिटी फेस्टिव फैशन को लेकर चल रही ऑनलाइन चर्चा को और हवा दे दी है। एक कमेंट में इस पहनावे को देखकर कहा गया कि इसे “संभालना एक स्ट्रगल” जैसा लग रहा है। यूजर ने लिखा, “ऐसा पहनावा क्यों पहनना जिसे संभालना ही एक संघर्ष लगे?”
एक अन्य यूज़र ने लिखा, “इतना सारा कपड़ा, फिर भी ठीक से शरीर ढका नहीं है! कितनी अजीब चीज है!”
एक नेटिजन ने कहा, “यह जानबूझकर किया गया है।”
बता दें कि इस इवेंट में कुशा ट्रेडिशनल ऑउटफिट में नजर आईं। उन्होंने एक क्लासिक लाल बांधनी-प्रिंट वाली साड़ी पहनी थी, जिसके साथ गहरे V-नेक वाला ब्लाउज़ था। ब्लाउज़ की फिटेड आस्तीनों पर रंग-बिरंगे मोतियों का काम और मेटैलिक कढ़ाई की गई थी। इसके साथ उन्होंने पारंपरिक सोने और मोतियों वाले झुमके पहने थे और हाथ में एक छोटी सुनहरी पोटली बैग ले रखी थी।
त्योहारों और खास मौकों पर सेलिब्रिटीज के पहनावे अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं, और बड़े इवेंट्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं। पारंपरिक साड़ियों और कढ़ाई वाले अनारकली सूट से लेकर आधुनिक और आकर्षक पहनावे तक, सितारे अक्सर ऐसे मौकों का इस्तेमाल अपने पर्सनल स्टाइल के साथ प्रयोग करने के लिए करते हैं।
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