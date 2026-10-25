‘ऐसा कपड़ा क्यों पहनना जिसे संभालना मुश्किल हो’, कुशा कपिला का साड़ी लुक देख भड़के यूजर्स

Kusha Kapila Diwali Party Look: कंटेंट क्रिएटर, बिजनेसवुमन और एक्ट्रेस कुशा कपिला ने शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को मुंबई में 'इब्तिदा एक महफिल' (IBTIDA Ek Mehfil) द्वारा आयोजित दिवाली पार्टी, 'इत्र की दिवाली' में हिस्सा लिया। सितारों से सजे इस इवेंट में कई मशहूर हस्तियां अपने फेस्टिव फैशन का जलवा बिखेरती नजर आईं। हालांकि, कुशा की ड्रेस ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके फैशन चॉइस पर सवाल उठाए। उन्होंने भारी सुनहरे बॉर्डर वाली एक लाल डिजाइनर साड़ी और गहरे रंग का, लंबी आस्तीन वाला डिजाइनर ब्लाउज पहना था, जो ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया।