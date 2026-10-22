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विश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद कड़ी सुरक्षा में IIFA इवेंट में पहुंचे सलमान खान, वीडियो आया सामने

Salman Khan Security: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सलमान खान मुंबई में IIFA प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस बीच, मुंबई पुलिस ने बांद्रा स्थित उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमलावरों का असली निशाना सलमान खान थे, हालांकि इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 22 Oct 2026, 6:15 PM IST

Salman Khan Security

कड़ी सुरक्षा के बीच आईफा इवेंट में पहुंचे सलमान खान। (फोटो सोर्स: instagram-@bollywoodsocietyy)

Salman Khan IIFA Event: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान गुरुवार (22 अक्टूबर) को मुंबई में IIFA प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। दबंग स्टार को बीते रविवार को टाइगर श्रॉफ पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद किसी इवेंट में देखा गया है। बता दें फायरिंग के बाद सलमान खान के घर और उनकी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सलमान को भारी सुरक्षा घेरे के बीच इवेंट में पहुंचते हुए देखा जा सकता है।

सलमान खान ने फोटोग्राफर्स के लिए पोज भी दिए

इस दौरान सलमान खान मुस्कुराते हुए नजर आए और उन्होंने फोटोग्राफर्स के लिए पोज भी दिए। टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के बाद, मुंबई पुलिस ने बांद्रा में सलमान के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। सलमान से जुड़े फिल्म जगत के अन्य लोगों को मिल रही धमकियों के मद्देनजर, पुलिस अभिनेता के आसपास पूरी तरह से सतर्क है।

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सिक्योरिटी, बदले गए घर की खिड़कियों के शीशे

बुधवार को सलमान के बांद्रा स्थित घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात देखा गया। इमारत के बाहर मशीन गन लिए जवान और बुलेटप्रूफ जैकेट पहने पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। पुलिस इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर के घर के बाहर लोगों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अभिनेता के जो फैंस अक्सर सलमान की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठा होते थे, अब उन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, घर के बाहर किसी भी वाहन को रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, यह भी खबर है कि सलमान के घर की खिड़कियों के शीशे भी बदल दिए गए हैं। अभिनेता को पहले से ही 'Y-प्लस' (Y+) सुरक्षा मिली हुई है।

क्या सलमान खान ही असली निशाना थे?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये दावा किया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल हमलावरों का असली निशाना सलमान खान थे। बताया जा रहा है कि इलाके की रेकी करने और सलमान के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी होने का पता चलने के बाद, हमलावरों ने अपना इरादा बदल दिया। इसके बाद, हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखी और फिर उन्हें अपना निशाना बनाया। इस घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, साथ ही फिल्म जगत की अन्य हस्तियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वहीं, काम के मोर्चे पर, सलमान के पास 'मातृभूमि' और वामशी पैदिपल्ली की अगली फिल्म है। 'मातृभूमि' की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन यह फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। इसे इस साल अप्रैल में रिलीज़ होना था, लेकिन इसे टाल दिया गया और अभी तक नई रिलीज़ डेट की घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा, वामशी की फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होने वाली है।

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सलमान खान

Updated on:

22 Oct 2026, 6:15 PM IST

Published on:

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