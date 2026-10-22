विश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद कड़ी सुरक्षा में IIFA इवेंट में पहुंचे सलमान खान, वीडियो आया सामने

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये दावा किया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल हमलावरों का असली निशाना सलमान खान थे। बताया जा रहा है कि इलाके की रेकी करने और सलमान के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी होने का पता चलने के बाद, हमलावरों ने अपना इरादा बदल दिया। इसके बाद, हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखी और फिर उन्हें अपना निशाना बनाया। इस घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, साथ ही फिल्म जगत की अन्य हस्तियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।