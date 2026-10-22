22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

वाघा बॉर्डर पर ‘उड़ता तीर’ के प्रमोशन के बीच पाकिस्तान ने बजाया आतिफ असलम का गाना ‘ताजदार-ए-हरम’, जानें पूरा मामला

Udta Teer: 'उड़ता तीर' की टीम अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अटारी-वाघा बॉर्डर पहुंची थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बज रहे तेज म्यूजिक के कारण उनकी आवाज दब गई।
less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 22, 2026

Udta Teer Promotion

Udta Teer: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' की टीम अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए मंगलवार (20 अक्टूबर) को अमृतसर और अटारी-वाघा बॉर्डर पहुंची। भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहां हाल ही में कुछ फिल्मों के प्रमोशन हुए हैं, आयुष्मान और सारा ने लोगों से बात करने के लिए माइक उठाया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बज रहे तेज संगीत की वजह से उनकी आवाज सुनाई नहीं दी।

इंटरनेट पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में देखा जा सकता है कि आयुष्मान और सारा ने भीड़ से बात करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन बॉर्डर के उस पार लाउडस्पीकर पर आतिफ असलम का गाया हुआ गाना "ताजदार-ए-हरम" बज रहा था, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग भारतीय सितारों की बातें ठीक से सुन नहीं पाए।

खबर अभी अपडेट हो रही है

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Oct 2026 12:29 pm

Published on:

22 Oct 2026 12:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वाघा बॉर्डर पर ‘उड़ता तीर’ के प्रमोशन के बीच पाकिस्तान ने बजाया आतिफ असलम का गाना ‘ताजदार-ए-हरम’, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘तबीयत ठीक नहीं थी तो बताया क्यों नहीं’, दलेर मेहंदी विवाद पर बोले BJP के मीडिया इंचार्ज विनय गोयल

Daler Mehndi Alcohol dispute Dehradun BJP media incharge Vinay Goel dig singer health
बॉलीवुड

टाइगर भाई कैसे हैं? मां आयशा श्रॉफ ने दिया एक्टर का हेल्थ अपडेट, ‘हनुमान चालीसा’ वाला दावा भी हुआ वायरल

Tiger Shroff Firing Incident
बॉलीवुड

टाइगर श्रॉफ के अलावा रणबीर कपूर भी थे शूटर्स के निशाने पर? ‘रामायण’ की स्पीच के विवाद के बीच आलिया भट्ट ने किया रिएक्ट

Ranbir Kapoor Ramayana Speech Controversy
बॉलीवुड

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर विद्युत जामवाल के बयान पर प्रेरणा भारद्वाज ने किया पलटवार, छिड़ी इंटरनेट पर बहस

content creator Prerna Bhardwaj dig on Vidyut Jammwal comment over Tiger Shroff firing
बॉलीवुड

‘लॉरेंस से सलमान का डॉग भी माफी नहीं मांगेगा’, बुर्के वाली महिला बोली वो सुपरस्टार हैं, छिड़ी बहस

Salman Khan-Lawrence Bishnoi Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.