वाघा बॉर्डर पर ‘उड़ता तीर’ के प्रमोशन के बीच पाकिस्तान ने बजाया आतिफ असलम का गाना ‘ताजदार-ए-हरम’, जानें पूरा मामला

Udta Teer: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' की टीम अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए मंगलवार (20 अक्टूबर) को अमृतसर और अटारी-वाघा बॉर्डर पहुंची। भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहां हाल ही में कुछ फिल्मों के प्रमोशन हुए हैं, आयुष्मान और सारा ने लोगों से बात करने के लिए माइक उठाया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बज रहे तेज संगीत की वजह से उनकी आवाज सुनाई नहीं दी।