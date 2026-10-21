‘आखिर में अंत सच्चाई और अच्छाई का ही होगा’, दशहरे पर रणबीर कपूर की फिसली जुबान, यूजर्स बोले- ‘रामायण का प्रमोशन मत करो’

'रामायण' के लिए एडवांस बुकिंग मंगलवार (20 अक्टूबर) से शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक फिल्म के पहले दिन के लिए 1 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जिससे 5.83 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। उम्मीद है कि लगभग 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करेगी। रिलीज में अभी 15 दिन बाकी हैं, इसलिए आने वाले दिनों में प्री-सेल्स में और भी तेजी आने की उम्मीद है।