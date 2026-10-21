‘मैंने डायरेक्टर को खाना परोसने से किया इनकार, तो छोटा कर दिया मेरा रोल, एक्ट्रेस प्रीति सप्रू का खुलासा

प्रीति ने 1981 की फिल्म 'लावारिस' में काम करने के अपने अनुभव के बारे में भी बात की। इस फिल्म का निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था और इसमें अमिताभ बच्चन और जीनत अमान मुख्य भूमिकाओं में थे। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर जाने से कुछ 40 दिन पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था, और शूटिंग के दौरान वह गहरे दुख में थीं। "मैंने अपने पिता को खो दिया था, और उनके निधन को अभी 40 दिन भी नहीं हुए थे। मैं कश्मीर में 'लावारिस' की शूटिंग कर रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि हर शॉट के बाद, मैं जाकर एक तरफ अकेली खड़ी हो जाती थी।" "उस समय प्रकाश मेहरा जी एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे। उन्होंने सुरेश ओबेरॉय से पूछा कि क्या मैं थोड़ी पागल हो गई हूं, क्योंकि मैं हर शॉट के बाद जाकर अकेली खड़ी हो जाती है।"