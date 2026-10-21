21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

टाइगर श्रॉफ तो बच गए, लेकिन घायल ड्राइवर ICU में भर्ती, हाल जानने अस्पताल पहुंचीं मां आयशा श्रॉफ ने दिया मदद का भरोसा

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग में घायल व्लॉगर उमेश चौहान का हाल जानने आयशा श्रॉफ अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने उमेश के दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया और उनकी सर्जरी की जानकारी देने को कहा।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 21, 2026

Tiger Shroff Firing Case

उमेश चौहान की सर्जरी से पहले अस्पताल पहुंचीं आयशा श्रॉफ। (फोटो सोर्स: instagram- @ayeshashroff)

Tiger Shroff Firing Case: बीते मंगलवार (20 अक्टूबर) को, टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ, KEM अस्पताल पहुंची। उन्होंने वहां 35 वर्षीय व्लॉगर उमेश चौहान का हाल-चाल जाना, जो रविवार को टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग में घायल हो गए थे। जुहू में बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने टाइगर की कार पर कई राउंड फायरिंग की थी, जिसमें एक गोली गलती से चौहान के सीने में लग गई।

टाइगर श्रॉफ की मां ने KEM अस्पताल में घायल व्लॉगर से मुलाकात की

चौहान के साथी व्लॉगर किसान राजभर, जो उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, उन्होंने इस मुलाकात के बारे में बताया: "उन्होंने चौहान की सेहत के बारे में पूछा और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने उनके दोस्तों को अपना फोन नंबर भी दिया और कहा कि सर्जरी के बारे में उन्हें जरूर बताएं।"

टाइगर श्रॉफ को केवल मामूली खरोंचें आईं, लेकिन चौहान अभी भी ICU में हैं। डॉक्टर सर्जरी के जरिए उनके शरीर से गोली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। यह सर्जरी बुधवार (21 अक्टूबर) को होनी है।

टाइगर श्रॉफ की मां के इस कदम ने व्लॉगर के परिवार और दोस्तों का दिल जीत लिया

राजभर ने बताया कि आयशा श्रॉफ के आने से चौहान और अस्पताल में उनके साथ मौजूद दोस्त काफी भावुक हो गए। ICU में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "वह काफी भावुक थीं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ होगा कि यह व्यक्ति उस हमले में घायल हुआ है, जो असल में उनके बेटे पर किया गया था। उनका यहाँ आना बहुत ही संवेदनशील कदम था।" चौहान के पिता मंगलवार रात उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुँच सकते हैं। वहीं, डॉक्टरों ने व्लॉगर की गर्भवती पत्नी और बेटे को अस्पताल से दूर रहने की सलाह दी है।

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में चार लोग गिरफ्तार

मंगलवार को एक अधिकारी ने PTI को बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें दो महिलाएँ भी शामिल हैं। ये सभी मुंबई में अभिनेता की कार पर हुई गोलीबारी के मामले में पकड़े गए हैं। जाँचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह समूह विदेश से काम करने वाले गैंगस्टर अनिल पंडित के इशारे पर काम कर रहा था। गिरफ्तार किए गए लोगों में हरियाणा के सोनीपत जिले के कुणाल (21) और सुमित (19) के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की रहने वालीं राधा (23) और बबीता (23) शामिल हैं। अधिकारी ने बताया, "शुरुआत में इन चारों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(1)(b) के तहत अदालत में पेश किया गया। इसके बाद, मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस के अपराध जांच विभाग (CID) ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने और औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया। अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया और मुंबई पुलिस की टीम को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी।"

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 12:05 pm

Published on:

21 Oct 2026 12:00 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / टाइगर श्रॉफ तो बच गए, लेकिन घायल ड्राइवर ICU में भर्ती, हाल जानने अस्पताल पहुंचीं मां आयशा श्रॉफ ने दिया मदद का भरोसा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में आरोपी की पहचान पर सस्पेंस, परिवार ने कहा- फोटो हमारे बेटे की नहीं

Tiger Shroff Firing Case
बॉलीवुड

“जिंदगी भर के लिए गायब हो जाता”, जानलेवा हमले के बाद टाइगर श्रॉफ की पहली सोशल मीडिया एक्टिविटी वायरल

Tiger Shroff First Social Media Activity after firing he like Featuring Heropanti Scene Zindagi Bhar Ke Liye Gayab
बॉलीवुड

आर्थिक तंगी की खबरों पर 72 साल की अभिनेत्री अनीता कंवल का फूटा गुस्सा, बोलीं- मैं भीख नहीं मांग रही

Anita Kanwal react on financial crisis at 72 Left Her Sleepless said They are writing as if I am begging
बॉलीवुड

“क्या उम्र और विरासत हमें लापरवाही की छूट देती है?”, दलेर मेहंदी विवाद पर सिंगर सोना महापात्रा ने दिया बेबाक बयान

Sona Mohapatra dig Daler Mehndi alcohol dispute said deeply disappointing people paid money for good experience
बॉलीवुड

“सलमान खान के घर फायरिंग का था प्लान”, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हमलावरों ने बताया- क्यों बनाया टाइगर श्रॉफ को निशाना?

Lawrence Bishnoi Gang arrested accused Tiger Shroff not targeting he planned open fire salman khan and his house
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.