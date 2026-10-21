टाइगर श्रॉफ तो बच गए, लेकिन घायल ड्राइवर ICU में भर्ती, हाल जानने अस्पताल पहुंचीं मां आयशा श्रॉफ ने दिया मदद का भरोसा

मंगलवार को एक अधिकारी ने PTI को बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें दो महिलाएँ भी शामिल हैं। ये सभी मुंबई में अभिनेता की कार पर हुई गोलीबारी के मामले में पकड़े गए हैं। जाँचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह समूह विदेश से काम करने वाले गैंगस्टर अनिल पंडित के इशारे पर काम कर रहा था। गिरफ्तार किए गए लोगों में हरियाणा के सोनीपत जिले के कुणाल (21) और सुमित (19) के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की रहने वालीं राधा (23) और बबीता (23) शामिल हैं। अधिकारी ने बताया, "शुरुआत में इन चारों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(1)(b) के तहत अदालत में पेश किया गया। इसके बाद, मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस के अपराध जांच विभाग (CID) ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने और औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया। अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया और मुंबई पुलिस की टीम को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी।"