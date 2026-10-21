21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘सलमान अब खुद साधु बन गए हैं’, भाईजान पर पलाश सेन ने बोला हमला, कहा- दूसरों का नेगेटिव पीआर कराते हैं

Salman Khan Negative PR: सलमान खान को लेकर हाल ही में सिंगर पलाश सेन ने बड़ा बयान दिया है। वीकेंड का वार में सलमान खान के सेलेब्स के खिलाफ नेगेटिव बातों पर लिए स्टैंड के बाद अब पलाश ने उन्हीं पर ही पीआर कराने का आरोप लगाया।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 21, 2026

'सलमान अब खु

Palash Sen On Salman Khan: बॉलीवुड में पेड नेगेटिव पीआर को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में फिल्म इंडस्ट्री में ट्रोलिंग और कथित तौर पर पैसे देकर नकारात्मक प्रचार कराने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए थे। अब गायक और अभिनेता पलाश सेन ने सलमान खान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पलाश का दावा है कि सलमान खुद भी इस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। हालांकि, उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत या किसी खास घटना का विवरण नहीं दिया है।

पलाश सेन ने सलमान खान पर क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पलाश सेन ने ‘स्क्रीन’ को दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पलाश का कहना है कि बॉलीवुड में नकारात्मक पीआर की समस्या को बढ़ावा देने वालों में सलमान भी शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सलमान खुद साधु बन गए हैं और इसके बारे में बातें कर रहे हैं लेकिन वो खुद इस समस्या का हिस्सा रहे हैं।

पलाश ने यह तर्क दिया कि किसी व्यवस्था में समस्याएं कई बार शीर्ष स्तर से शुरू होती हैं। उनके मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी व्यवस्था का हिस्सा रहा है, तो उसे बाद में उसी व्यवस्था की आलोचना करते समय अपने पुराने रवैये पर भी विचार करना चाहिए।

पलाश ने फिल्म इंडस्ट्री में पीआर एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि, सलमान खान पर लगाए गए उनके आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन दावों को प्रमाणित तथ्य के बजाय पलाश सेन के आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

‘बिग बॉस 20’ में क्या बोले थे सलमान खान?

दरअसल, ‘बिग बॉस 20’ के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने सोशल मीडिया पर कलाकारों को ट्रोल करने और फिल्मों की असफलता का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति की आलोचना की थी। उन्होंने अभिनेत्री कैटरीना कैफ का भी बचाव किया था। मां बनने के बाद वजन बढ़ने को लेकर कैटरीना को ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।

सलमान ने फिल्म इंडस्ट्री में कथित पेड नेगेटिव पीआर और पैसे लेकर फिल्मों को रेटिंग देने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कुछ लोग पैसे कमाने के लिए कलाकारों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों की नैतिकता पर भी सवाल उठाए।

सलमान के बयान की मंशा पर भी सवाल

पलाश सेन ने सलमान खान के बयान के समय और उसके पीछे की मंशा को लेकर भी संदेह जताया। उनके मुताबिक, मौजूदा दौर में यह समझना मुश्किल हो गया है कि किसी कलाकार का बयान उसकी वास्तविक सोच है या किसी रणनीति का हिस्सा।

पलाश ने यह सवाल भी उठाया कि सलमान का इस मुद्दे पर बोलना स्वाभाविक था या इसके पीछे कोई पहले से तय योजना थी। हालांकि, उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि सलमान का बयान पहले से तय किया गया था।

क्या होता है पेड नेगेटिव पीआर?

पेड नेगेटिव पीआर का मतलब पैसे देकर किसी फिल्म, अभिनेता या अभिनेत्री की छवि खराब करने के उद्देश्य से नकारात्मक प्रचार कराना है। सोशल मीडिया के दौर में फिल्मों के ट्रेलर, ऑनलाइन रिव्यू और कलाकारों के खिलाफ चलने वाली टिप्पणियों को लेकर अक्सर ऐसे सवाल उठते हैं।

पलाश सेन ने एक बड़ी अभिनेत्री की फिल्म के ट्रेलर पर लाइक की तुलना में डिसलाइक ज्यादा होने से जुड़ी चर्चा का उदाहरण भी दिया। हालांकि, केवल ज्यादा डिसलाइक या नकारात्मक टिप्पणियां होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई संगठित पेड अभियान चलाया गया है।

फिलहाल, सलमान खान के बयान पर पलाश सेन की प्रतिक्रिया ने बॉलीवुड में पेड नेगेटिव पीआर को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लेकिन सलमान पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाओं और उपलब्ध तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 05:48 pm

Published on:

21 Oct 2026 05:44 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘सलमान अब खुद साधु बन गए हैं’, भाईजान पर पलाश सेन ने बोला हमला, कहा- दूसरों का नेगेटिव पीआर कराते हैं

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैंने डायरेक्टर को खाना परोसने से किया इनकार, तो छोटा कर दिया मेरा रोल, एक्ट्रेस प्रीति सप्रू का खुलासा

Preeti Sapru
बॉलीवुड

गोलीकांड के बाद अब तक क्यों चुप हैं टाइगर श्रॉफ? टीम के पोस्ट में हुआ खुलासा

Tiger Shroff Firing Case
बॉलीवुड

‘कुछ लिख नहीं पा रहा हूं’, अमिताभ बच्चन ने बिगड़ी सेहत पर किया पोस्ट, फैंस हुए चिंतित

Amitabh bachchan On Deteriorating Health
बॉलीवुड

राखी सावंत से लेकर राजपाल यादव और अनुपम खेर तक, दलेर मेहंदी के सपोर्ट में अब तक आए कितने सितारे?

Rakhi Sawant On Daler Mehndi Controversy
बॉलीवुड

‘सलमान सर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद नन्हे फैन ने की अपील

Salman Khan-Lawrence Bishnoi Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.