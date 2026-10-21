‘सलमान अब खुद साधु बन गए हैं’, भाईजान पर पलाश सेन ने बोला हमला, कहा- दूसरों का नेगेटिव पीआर कराते हैं

Palash Sen On Salman Khan: बॉलीवुड में पेड नेगेटिव पीआर को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में फिल्म इंडस्ट्री में ट्रोलिंग और कथित तौर पर पैसे देकर नकारात्मक प्रचार कराने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए थे। अब गायक और अभिनेता पलाश सेन ने सलमान खान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पलाश का दावा है कि सलमान खुद भी इस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। हालांकि, उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत या किसी खास घटना का विवरण नहीं दिया है।