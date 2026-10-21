‘शराब नहीं पीते दलेर मेहंदी’, राजपाल यादव ने उत्तराखंड के मंत्री को सुनाई खरी-खोटी, बोले- आपने कला खरीद ली है?

इस विवाद के बीच, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंगलवार को कहा कि अगर दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए था। 'इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में उनियाल ने बताया कि उन्हें कई फोन आए थे, जिनमें उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि गायक दवाइयां ले रहे हैं। हालांकि, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा, "लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया।" 59 वर्षीय दलेर मेहंदी सबसे लोकप्रिय पंजाबी गायकों में से एक हैं और वे 'तुनक तुनक तुन', 'बोलो ता रा रा', 'हो जाएगी बल्ले बल्ले' और कई अन्य गानों के लिए जाने जाते हैं।