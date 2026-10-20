20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

“रणबीर कपूर को सरेआम कह दिया रणवीर सिंह”- रामायण के इवेंट में निर्माता दिल राजू से हुई चूक, इंटरनेट पर छाया वीडियो

Ramayana Pre Release Event: रामायण के प्री-रिलीज इवेंट के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इस दौरान का एक ऐसा क्लिप हैं जो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें रणबीर कपूर का निर्माता ने रणवीर सिंह कह दिया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 20, 2026

Ramayana Pre Release Event Dil Raju Mistakes Ranbir Kapoor called ranveer singh

Ramayana Pre Release Event: नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' (Ramayana: Part 1) इन दिनों अपनी भव्यता और स्टार कास्ट को लेकर चर्चा में बनी हुई है। सोमवार, 19 अक्टूबर को हैदराबाद में फिल्म का एक भव्य प्री-रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। इस शानदार कार्यक्रम में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने शिरकत की, जिसमें मुख्य रूप से रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे के साथ-साथ निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा भी शामिल हुए। लेकिन इस इवेंट के दौरान एक ऐसा मजेदार वाकया हुआ जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

रामायण के इवेंट में दिल राजू ने रणबीर को बुलाया 'रणवीर' सिंह

रामायण के इवेंट में जाने-माने तेलुगु निर्माता और वितरक दिल राजू (Dil Raju), जिनके बैनर 'श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स' (SVC) ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल किए हैं, मंच पर अपना भाषण दे रहे थे। वह फिल्म के मुख्य अभिनेता रणबीर कपूर की जमकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उत्साह में उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने रणबीर कपूर को गलती से 'रणवीर सिंह' कह दिया।

स्टेज पर हुई इस छोटी सी गलती ने वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर हंसी ला दी। अपनी गलती का अहसास होते ही दिल राजू ने तुरंत संभलते हुए कहा, "रणवीर सिंह जी, रणबीर कपूर जी, सबसे अच्छे अभिनेताओं और नायकों में से एक हैं…" इसके बाद उन्होंने तुरंत 'सॉरी' कहकर अपनी इस गलती के लिए माफी भी मांगी। लेकिन, इस पूरी स्थिति पर अभिनेता रणबीर कपूर बेहद बेफिक्र और शांत नजर आए। उन्होंने इस छोटी सी गड़बड़ी पर कोई बुरा नहीं माना और हंसते हुए इस बात को टाल दिया, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

लॉस एंजिल्स में होगा वर्ल्ड प्रीमियर, 5 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म

इस भव्य प्री-रिलीज इवेंट में फिल्म से जुड़े कई बड़े खुलासे भी किए गए। निर्माता नमित मल्होत्रा ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की कि 'रामायण: भाग 1' का भव्य विश्व प्रीमियर आगामी 27 अक्टूबर 2026 को लॉस एंजिल्स स्थित 'एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' (Academy Museum of Motion Pictures) में किया जाएगा।

रामायण फिल्म की स्टार कास्ट

फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखेंगी। इनके अलावा यश रावण की भूमिका में, सनी देओल हनुमान के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और दिग्गज अभिनेता अरुण गोविल राजा दशरथ के रूप में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत बेहद खास है, जिसे ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर (Hans Zimmer) और ए.आर. रहमान (A.R. Rahman) ने मिलकर तैयार किया है। यह महाकाव्य फिल्म 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि इसका दूसरा भाग (पार्ट 2) दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Oct 2026 10:26 am

Published on:

20 Oct 2026 09:54 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / “रणबीर कपूर को सरेआम कह दिया रणवीर सिंह”- रामायण के इवेंट में निर्माता दिल राजू से हुई चूक, इंटरनेट पर छाया वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘आज नहीं तो कल मरना ही है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बीच दिशा पाटनी की बहन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

Tiger Shroff Firing Case Update
बॉलीवुड

‘जो सलमान खान संग करेगा काम, उसे उठानी होंगी तकलीफें’, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बोले अनूप जलोटा

Anup Jalota on Tiger Shroff Firing said it can be stop if salman khan should apologise to bishnoi community
बॉलीवुड

ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच कैसे बाल-बाल बचे टाइगर श्रॉफ? सामने आया नया घटनाक्रम

Tiger Shroff First Statement on Firing
बॉलीवुड

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग को लेकर सुनील शेट्टी ने दिया बड़ा बयान, बोले- ये होना ही नहीं चाहिए था

Suniel Shetty react Tiger Shroff Firing said i am happy he is safe but it could happen to anyone
बॉलीवुड

‘हमें तमाशबीन नहीं, हीरो बनना होगा’, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद विद्युत जामवाल का फैंस पर फूटा गुस्सा

Vidyut Jammwal Supports Tiger Shroff
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.