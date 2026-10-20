“रणबीर कपूर को सरेआम कह दिया रणवीर सिंह”- रामायण के इवेंट में निर्माता दिल राजू से हुई चूक, इंटरनेट पर छाया वीडियो

Ramayana Pre Release Event: नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' (Ramayana: Part 1) इन दिनों अपनी भव्यता और स्टार कास्ट को लेकर चर्चा में बनी हुई है। सोमवार, 19 अक्टूबर को हैदराबाद में फिल्म का एक भव्य प्री-रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। इस शानदार कार्यक्रम में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने शिरकत की, जिसमें मुख्य रूप से रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे के साथ-साथ निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा भी शामिल हुए। लेकिन इस इवेंट के दौरान एक ऐसा मजेदार वाकया हुआ जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
रामायण के इवेंट में जाने-माने तेलुगु निर्माता और वितरक दिल राजू (Dil Raju), जिनके बैनर 'श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स' (SVC) ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल किए हैं, मंच पर अपना भाषण दे रहे थे। वह फिल्म के मुख्य अभिनेता रणबीर कपूर की जमकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उत्साह में उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने रणबीर कपूर को गलती से 'रणवीर सिंह' कह दिया।
स्टेज पर हुई इस छोटी सी गलती ने वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर हंसी ला दी। अपनी गलती का अहसास होते ही दिल राजू ने तुरंत संभलते हुए कहा, "रणवीर सिंह जी, रणबीर कपूर जी, सबसे अच्छे अभिनेताओं और नायकों में से एक हैं…" इसके बाद उन्होंने तुरंत 'सॉरी' कहकर अपनी इस गलती के लिए माफी भी मांगी। लेकिन, इस पूरी स्थिति पर अभिनेता रणबीर कपूर बेहद बेफिक्र और शांत नजर आए। उन्होंने इस छोटी सी गड़बड़ी पर कोई बुरा नहीं माना और हंसते हुए इस बात को टाल दिया, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
इस भव्य प्री-रिलीज इवेंट में फिल्म से जुड़े कई बड़े खुलासे भी किए गए। निर्माता नमित मल्होत्रा ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की कि 'रामायण: भाग 1' का भव्य विश्व प्रीमियर आगामी 27 अक्टूबर 2026 को लॉस एंजिल्स स्थित 'एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' (Academy Museum of Motion Pictures) में किया जाएगा।
फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखेंगी। इनके अलावा यश रावण की भूमिका में, सनी देओल हनुमान के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और दिग्गज अभिनेता अरुण गोविल राजा दशरथ के रूप में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत बेहद खास है, जिसे ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर (Hans Zimmer) और ए.आर. रहमान (A.R. Rahman) ने मिलकर तैयार किया है। यह महाकाव्य फिल्म 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि इसका दूसरा भाग (पार्ट 2) दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा।
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