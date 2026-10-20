“रणबीर कपूर को सरेआम कह दिया रणवीर सिंह”- रामायण के इवेंट में निर्माता दिल राजू से हुई चूक, इंटरनेट पर छाया वीडियो

फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखेंगी। इनके अलावा यश रावण की भूमिका में, सनी देओल हनुमान के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और दिग्गज अभिनेता अरुण गोविल राजा दशरथ के रूप में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत बेहद खास है, जिसे ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर (Hans Zimmer) और ए.आर. रहमान (A.R. Rahman) ने मिलकर तैयार किया है। यह महाकाव्य फिल्म 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि इसका दूसरा भाग (पार्ट 2) दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा।