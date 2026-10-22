टाइगर श्रॉफ के अलावा रणबीर कपूर भी थे शूटर्स के निशाने पर? ‘रामायण’ की स्पीच के विवाद के बीच आलिया भट्ट ने किया रिएक्ट

Ranbir Kapoor Ramayana Speech Controversy: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज है। इसी बीच रणबीर कपूर को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग करने वाले हमलावरों के निशाने पर कथित तौर पर एक और बॉलीवुड अभिनेता था और उन्होंने उसके घर की रेकी भी की थी। इसी बीच आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के बचाव में लिखे गए एक फैन पोस्ट को लाइक किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है।