टाइगर श्रॉफ के अलावा रणबीर कपूर भी थे शूटर्स के निशाने पर? ‘रामायण’ की स्पीच के विवाद के बीच आलिया भट्ट ने किया रिएक्ट

रणबीर कपूर-टाइगर श्रॉफ (फोटो सोर्स- ANI)
Ranbir Kapoor Ramayana Speech Controversy: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज है। इसी बीच रणबीर कपूर को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग करने वाले हमलावरों के निशाने पर कथित तौर पर एक और बॉलीवुड अभिनेता था और उन्होंने उसके घर की रेकी भी की थी। इसी बीच आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के बचाव में लिखे गए एक फैन पोस्ट को लाइक किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को लेकर जांच के दौरान यह दावा सामने आया कि उनका शुरुआती निशाना कोई दूसरा बॉलीवुड सेलिब्रिटी था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने रणबीर कपूर के बांद्रा स्थित घर की कथित तौर पर रेकी की थी। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि और जांच की स्थिति को लेकर अंतिम निष्कर्ष पुलिस की ओर से सामने आना बाकी है।
इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फैन पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें रणबीर कपूर का बचाव किया गया। पोस्ट में दावा किया गया कि रणबीर को कथित हमले की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हजारों लोगों के सामने मंच पर पहुंचे। पोस्ट में कहा गया कि ऐसी परिस्थितियों के बीच उनके भाषण में थोड़ी चूक हो जाना एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया थी।
पोस्ट में रणबीर को ट्रोल किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। फैन ने लिखा कि जब अभिनेता कथित तौर पर इतनी गंभीर और डरावनी स्थिति से गुजर रहे थे, तब उनके भाषण की छोटी सी गलती को लेकर उन्हें इतना ट्रोल किया गया कि उन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ी। इसी पोस्ट को आलिया भट्ट के लाइक करने की बात सामने आई है। हालांकि, आलिया ने इस मामले पर खुद कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।
दरअसल, रणबीर कपूर हाल ही में दशहरा समारोह में अपने भाषण को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए थे। उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हुए कहा था कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में अंत सच्चाई और अच्छाई का होगा। यहां उन्होंने ‘जीत’ की जगह ‘अंत’ शब्द का इस्तेमाल कर दिया था।
इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बयान की जमकर चर्चा हुई। 21 अक्टूबर को चेन्नई में ‘रामायण’ के भव्य म्यूजिकल इवेंट और फुल-एल्बम लॉन्च के दौरान रणबीर ने इस गलती पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह उनकी जुबान फिसलने की वजह से हुआ और उनका मतलब यह कहना था कि आखिर में जीत सच्चाई और अच्छाई की होगी।
रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण: पार्ट वन’ में भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म में साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में हैं। सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ‘रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड’ 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
फिलहाल टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में रणबीर कपूर को लेकर सामने आए कथित दावे और आलिया भट्ट के पोस्ट लाइक करने की चर्चा ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है।
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