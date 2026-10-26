आपकी नजरों में कैसे होते हैं परफेक्ट पति? ईशा देओल से पत्रकार ने पूछा सवाल, अभिनेत्री ने लिया इस एक्टर का नाम

ईशा देओल का जो वीडियो वायरल हो रहा है वह एक इवेंट का है। जहां एक पत्रकार ने अभिनेत्री से सवाल पूछा कि उनकी नजरों में परफेक्ट पति कैसे होते हैं और बॉलीवुड में वो कौन एक्टर हैं? ईशा देओल ने कहा कि उन्होंने बहुत करीब से केवल अपने पिता को ही एक पिता और एक पति के रूप में देखा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, तो वह अपने पिता धर्मेन्द्र को ही इस पैमाने पर सबसे आगे मानती हैं। ईशा का यह जवाब इस बात की गवाही देता है कि वह अपने पिता को न केवल एक बेहतरीन अभिनेता बल्कि परिवार के प्रति समर्पित एक आदर्श इंसान के रूप में देखती हैं।