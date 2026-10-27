दलेर मेहंदी विवाद के बीच फिर मीका सिंह ने कसा सुबोध उनियाल पर तंज! बोले- मंत्री जी को मिली है काफी इज्जत

Mika Singh On Daler Mehndi Controversy: मनोरंजन गलियारों में इन दिनों गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) और मंत्री सुबोध उनियाल से जुड़ा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ समय पहले अपने भाई दलेर मेहंदी का पक्ष रखा और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री को खरीखोटी सुनाई थी। जिसके बाद खबर आई कि मंत्री सुबोध ने दलेर मेहंदी से माफी मांग ली है, लेकिन अब उन्होंने उन अफवाहों को नकार दिया है। वहीं, मीका सिंह ने एक बार फिर सुबोध उनियाल और शो में सिंगर्स को कैसे नफरत मिलती है उसपर बात की। उन्होंने कहा कि जब कॉन्सर्ट में जनता और फैंस खुलकर एन्जॉय कर रहे थे, तो मंत्रियों को इस पर बेवजह एतराज जताने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि मंत्री जी को सोशल मीडिया पर जनता से 'पूरी इज्जत' मिल चुकी है।