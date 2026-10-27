हाउसिंग सोसाइटी पर फूटा उर्फी जावेद का गुस्सा, लगाया गंभीर आरोप, बोलीं- 4-5 आदमियों ने मुझे परेशान किया

उर्फी जावेद ने आगे यह भी आरोप लगाया कि सोसाइटी के लोग अब उनके घर आने वाले मेहमानों के बैग्स की तलाशी ले रहे हैं, उन्हें यह शक होता है कि उनके पास कैमरा या शूटिंग से जुड़ा कोई सामान है। उर्फी ने सवाल उठाया कि आज के दौर में हर दूसरा व्यक्ति अपने घर में सोशल मीडिया के लिए वीडियो या रील्स शूट करता है, ऐसे में घर के अंदर शूटिंग पर रोक लगाने वाला यह नियम आखिरकार कानूनी रूप से कैसे सही हो सकता है? उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वह अपने घर के अंदर क्या करती हैं, यह पूरी तरह से उनका अपना निजी मामला है।