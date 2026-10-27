‘उम्मीद है रिया चक्रवर्ती फिल्म देखकर खुद को सही महसूस करेंगी’, ‘पूजा मेरी जान’ की निर्देशक ने सुशांत की जिंदगी से प्रेरित फिल्म पर की बात

फिल्म के विषय की तुलना 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती के खिलाफ चले मीडिया ट्रायल से भी की जा रही है। नवजोत गुलाटी ने एक इंटरव्यू में माना कि वास्तविक घटना ने उनकी फिल्म को प्रभावित किया था। उन्होंने कहा कि जब कोई ऐसी घटना सामने हो रही हो जिसे वह लाइव टेलीविजन पर देख रहे हों, तो उससे प्रभावित होना स्वाभाविक है।