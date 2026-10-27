‘राजनीतिक मुद्दों पर बोलना कलाकारों का फैसला’, अभिनेत्री एलनाज नौरोजी ने आदोलनों पर दिया बयान, हिजाब पर कही बड़ी बात

Elnaaz Norouzi on CJP Student Protest: छात्र प्रदर्शनों (CJP Student Protest) और जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों ने एक बार फिर से इस पुरानी बहस को हवा दे दी है। क्या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखें? प्रकाश राज, स्वरा भास्कर और नसीरुद्दीन शाह जैसे कुछ जाने-माने सितारे है जो हर मुद्दे पर बयान देते हैं और इंडस्ट्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर कई कलाकार इस मामले में अलग नजरिया रखते हैं। इसी को लेकर फेमस अभिनेत्री एलनाज नोरौजी (Elnaaz Norouzi) ने इस पूरे मुद्दे पर बात की है और उनका मानना है कि राजनीतिक मुद्दों पर बोलने के लिए कलाकारों पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए।