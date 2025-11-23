वो खौफनाक हादसा! इस एक्टर के हाथ से रातों-रात निकली थी 10 फिल्में, इंडस्ट्री ने लगाए थे इल्जाम

पुनीत इस्सर ने सुनाया अपनी जिंदगी का बड़ा राज
Puneet Issar OnAmitabh Bachchan Accident Shooting Set: इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन साल 1982 में फिल्म 'कुली' के सेट पर हादसे के शिकार हुए थे, जिसका असर बिग बी के अलावा एक और एक्टर की जिंदगी पर पड़ा था। जी हा! हम बात कर रहे हैं पुनीत इस्सर की। पुनीत इस्सर के साथ ही इंटेंस फाइट सीक्वेंस में अमिताभ बच्चन को जानलेवा चोट लगी थी। गलत समय पर कूदने से बच्चन एक टेबल पर बुरी तरह गिर गए थे, जिससे उन्हें अंदरूनी गंभीर चोटें आईं थी और उन्हें इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ी थी उस समय पूरा देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा था, और वहीं पुनीत इस्सर की जिंदगी में भी भूचाल आ गया था।
पुनीत इस्सर ने डिजिटल कमेंट्री संग बातचीत की। पुनीत इस्सर ने इस दौरान बताया कि इस हादसे की वजह से उनके करियर पर एक अनचाहा और भयानक असर पड़ा। एक्सीडेंट तो महज एक हादसा था, एक्टर के हाथ से 10 फिल्में निकल गई थीं। लोगों ने उन्हें न सिर्फ बद्दुआएं दीं, बल्कि छह साल तक उन्हें बेरोजगार रहना पड़ा था।
पुनीत इस्सर ने बताया कि इस घटना के बाद फिल्ममेकर्स उन्हें कास्ट करने से हिचकिचाने लगे थे। उन्हें जनता की नाराजगी का डर था और इस्सर की "फिजिकल ताकत" को लेकर गलतफहमियां थीं। इस वजह से, लगभग छह साल तक पुनीत इस्सर को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने इस दौर को अपनी जिदगी का सबसे मुश्किल वक्त बताया, जब उन्हें प्रोफेशनल अलगाव और लगातार लोगों के जजमेंट से गुजरना पड़ा था।
हादसे से पहले, सिर्फ 21 साल की उम्र में, पुनीत इस्सर ने टॉप स्टार्स के साथ 10 फिल्में साइन कर रखी थीं, जिनमें बड़े विलेन के रोल थे। लेकिन रातोंरात सब कुछ खत्म हो गया था। एक्टर्स स्टूडियो से गोल्ड मेडलिस्ट और एक्टिंग प्रोफेसर माने जाने वाले इस्सर को अचानक सिर्फ एक "फाइटर" का लेबल दे दिया गया था।
घर की जिम्मेदारियां और कोई बड़ा ऑफर न होने की वजह से, इस्सर को गुजारा करने के लिए जो भी छोटे-मोटे रोल मिलते थे वह उन्हें स्वीकार कर लेते थे। इस बड़ी वजह से उन्हें अपना करियर शून्य से फिर शुरू करना पड़ा था। 'कुली' हादसे के बाद पुनीत इस्सर ने फिर कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया। हालांकि इंडस्ट्री ने आखिरकार इसे एक दुखद हादसा मान लिया, लेकिन फिर भी दोनों एक्टर्स के बीच एक प्रोफेशनल दूरी हमेशा बनी रही।
पुनीत इस्सर को बाद में 'महाभारत' (1988–1990) में दुर्योधन का रोल मिला। इस यादगार रोल से एक बार फिर एक्टर को जबरदस्त पहचान मिली, जिसने एक दमदार कलाकार के तौर पर उनकी छवि को फिर से स्थापित किया। बाद में, उन्होंने अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म 'रिफ्यूजी', सलमान खान स्टारर 'गर्व: प्राइड एंड ऑनर' (जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया) और 'सनम बेवफा' जैसी हिट फिल्मों में काम किया। अपनी मेहनत और हिम्मत से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी इज्जत और एक पक्की जगह वापस हासिल की।
