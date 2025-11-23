वो खौफनाक हादसा! इस एक्टर के हाथ से रातों-रात निकली थी 10 फिल्में, इंडस्ट्री ने लगाए थे इल्जाम

हादसे से पहले, सिर्फ 21 साल की उम्र में, पुनीत इस्सर ने टॉप स्टार्स के साथ 10 फिल्में साइन कर रखी थीं, जिनमें बड़े विलेन के रोल थे। लेकिन रातोंरात सब कुछ खत्म हो गया था। एक्टर्स स्टूडियो से गोल्ड मेडलिस्ट और एक्टिंग प्रोफेसर माने जाने वाले इस्सर को अचानक सिर्फ एक "फाइटर" का लेबल दे दिया गया था।



घर की जिम्मेदारियां और कोई बड़ा ऑफर न होने की वजह से, इस्सर को गुजारा करने के लिए जो भी छोटे-मोटे रोल मिलते थे वह उन्हें स्वीकार कर लेते थे। इस बड़ी वजह से उन्हें अपना करियर शून्य से फिर शुरू करना पड़ा था। 'कुली' हादसे के बाद पुनीत इस्सर ने फिर कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया। हालांकि इंडस्ट्री ने आखिरकार इसे एक दुखद हादसा मान लिया, लेकिन फिर भी दोनों एक्टर्स के बीच एक प्रोफेशनल दूरी हमेशा बनी रही।