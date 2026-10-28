इतिहास, संस्कृति और कूटनीति का संगम बनेगा पुराना किला, SCO के जरिए सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत करने की भारत की पहल

SCO Civilisational Dialogue Forum 2026: भारत 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सभ्यतागत संवाद मंच की मेजबानी करेगा। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि, पाकिस्तान ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि मंच पर उसकी ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर सकते हैं। इसमें 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के ऐतिहासिक पुराना किला में किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर इस मंच का आयोजन कर रहे हैं।