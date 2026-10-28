चक्रवात के सामने कैसी है आंध्र प्रदेश की तैयारी? 84 हजार लोगों को राहत केंद्रों में पहुंचाया

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Cyclone Arnab: आंध्र प्रदेश में बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर तेज हो गया है। तूफान की बाहरी पट्टी तट से टकरा चुकी है और इसके 28 अक्टूबर की सुबह 2 से 4 बजे के बीच पूरी तरह तट पार करने की संभावना है। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) के मुताबिक, तूफान के कारण राज्य के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने और झोंकों के साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। अब तक 84,396 लोगों को चक्रवात राहत केंद्रों में पहुंचाया जा चुका है। राज्य में 290 राहत केंद्र बनाए गए हैं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, चक्रवात अर्नब पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में पिछले छह घंटों के दौरान 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा। 27 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे यह आंध्र प्रदेश के तट से करीब 90 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था।
उस समय तूफान विशाखापत्तनम से लगभग 170 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम, मछलीपट्टनम से 170 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व, बापटला से 240 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से 410 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था।
IMD के अनुसार, तूफान के अगले कुछ घंटों तक पश्चिम-उत्तर-पश्चिम और फिर उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। इसके 28 अक्टूबर की सुबह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच, यानम के दक्षिण के करीब, बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तट पार करने का अनुमान है। इस दौरान हवा की अधिकतम रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। हवा के झोंके 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं।
आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन के मुताबिक, चक्रवात के प्रभाव से बुधवार सुबह तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है।मंगलवार सुबह 8:30 बजे से राज्य के 28 स्थानों पर बहुत भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि 133 स्थानों पर भारी बारिश हुई।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि श्रीकाकुलम से कृष्णा जिले तक मध्यम से भारी बारिश और तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोंसीमा, एलुरु, पश्चिम गोदावरी, मान्यम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और काकीनाडा जिलों पर तूफान का ज्यादा असर पड़ सकता है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका है।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चक्रवात अर्नब को रेड कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि, उन्होंने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह मानने की अपील की। राज्य सरकार के मुताबिक, अब तक 290 राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं और 84,396 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। चक्रवात से संबंधित चेतावनी बुलेटिन हर घंटे जारी किए जा रहे हैं। तूफान के प्रभाव को कम करने और जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), नौसेना और तटरक्षक बल को भी अलर्ट पर रखा गया है।
चक्रवात को देखते हुए समुद्र में मछली पकड़ने गई 30 हजार से ज्यादा नावों को वापस बुलाया गया है। गोपालपुर में आंध्र प्रदेश की 93 नावें अपने चालक दल के सदस्यों के साथ सुरक्षित हैं।
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