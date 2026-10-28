चक्रवात के सामने कैसी है आंध्र प्रदेश की तैयारी? 84 हजार लोगों को राहत केंद्रों में पहुंचाया

Cyclone Arnab: आंध्र प्रदेश में बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर तेज हो गया है। तूफान की बाहरी पट्टी तट से टकरा चुकी है और इसके 28 अक्टूबर की सुबह 2 से 4 बजे के बीच पूरी तरह तट पार करने की संभावना है। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) के मुताबिक, तूफान के कारण राज्य के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने और झोंकों के साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। अब तक 84,396 लोगों को चक्रवात राहत केंद्रों में पहुंचाया जा चुका है। राज्य में 290 राहत केंद्र बनाए गए हैं।