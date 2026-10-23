पत्रिका एक्सक्लूसिव: आरपीएफ की वर्दी पर लगेगा कैमरा, फिंगरप्रिंट से खुलेगी अपराधियों की कुंडली! जानें क्या है 124 करोड़ का प्लान

ट्रेन में टिकट जांच, सीट को लेकर विवाद, बदसलूकी, अवैध वसूली या रिश्वतखोरी जैसी शिकायतों के मामलों में बॉडी-वॉर्न कैमरे अहम भूमिका निभाती हैं। जवानों की वर्दी पर लगे इन कैमरों से ड्यूटी के दौरान ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग होने पर घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध होंगे। इससे जहां कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वहीं जवानों पर लगाए गए झूठे आरोपों की सच्चाई सामने लाने में भी रिकॉर्डिंग उपयोगी होगी।