Health News: दिवाली की साफ-सफाई से बढ़े एलर्जी और वायरल के मरीज, रायपुर में बच्चों-बुजुर्गों की बढ़ी परेशानी

Raipur Health News: राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में दिवाली के लिए घरों की साफ-सफाई लोगों को बीमार कर रहा है। लोग एलर्जी का शिकार हो रहे है। वहीं दिन व रात के तापमान में 12 डिग्री का अंतर है। इसके कारण वायरल फीवर, सर्दी, खांसी के मरीज भी बढ़ गए हैं। हालांकि ये लंबे समय तक बीमार नहीं रह रहे हैं। हफ्तेभर में खांसी व बुखार ठीक हो रहे है। डॉक्टरों के अनुसार तापमान में अंतर के कारण सर्दी व खांसी फैलाने वाला इंफ्लूएंजा वायरस सक्रिय हो गया है।