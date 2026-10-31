Chhattisgarh Board Exam: बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करने वालों की बढ़ेगी कमाई, केंद्राध्यक्ष को मिलेंगे 200 और पर्यवेक्षक को 75 रुपए

परीक्षा हाल में अनुचित साधनों पर नजर रखने और शांतिपूर्ण ढंग से पर्चा संपन्न कराने वाले कक्ष पर्यवेक्षकों के मानदेय में भी सुधार किया गया है। अब उन्हें 75 रुपए प्रति पाली या दिवस के मान से भुगतान होगा। परीक्षा से संबंधित कागजी कार्रवाई, नामावली और उपस्थिति पत्रकों के संधारण में जुटने वाले लिपिकों को 60 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। भृत्यों का मानदेय 40 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। उत्तरपुस्तिकाओं के सुरक्षित परिवहन एवं निगरानी कार्य के लिए 120 रुपए की राशि तय की गई है। वहीं, 200 तक परीक्षार्थियों पर 4 रुपए प्रति छात्र और 200 से अधिक संख्या होने पर 2 रुपए प्रति छात्र की दर से केंद्र व्यय प्रदान किया जाएगा।