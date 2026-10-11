रेलवे पार्सल में छिपाकर लाई जा रही थाई मांगुर मछली, बिलासपुर में जब्त मछलियों को किया जा रहा नष्ट

मत्स्य विभाग की सात सदस्यीय विशेष टीम ने बिलासपुर के मछली बाजारों में औचक जांच शुरू कर दी है। टीम का उद्देश्य प्रतिबंधित थाई मांगुर की बिक्री और वितरण पर रोक लगाना है। जांच के दौरान जहां भी यह मछली मिलती है, उसे जब्त कर नियमानुसार नष्ट कराया जा रहा है। विभाग की निगरानी केवल बाजारों तक सीमित नहीं है। अधिकारियों को आशंका है कि बाहर से आने वाली खेप स्थानीय कारोबारियों और परिवहन एजेंटों के माध्यम से बाजार तक पहुंच रही है। ऐसे में मछली की आवक से लेकर बिक्री तक की कड़ी पर नजर रखी जा रही है। विभाग ने कारोबारियों को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित मछली की खरीद-बिक्री या परिवहन में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।