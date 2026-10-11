Chhattisgarh News: अनोखी पहल… शाम 4 बजते ही थम जाते हैं कदम, खेतों से दुकानों तक यहां गूंजता है ‘वंदे मातरम्’

लखराम में शाम चार बजे का यह आयोजन केवल राष्ट्रगीत के गायन तक सीमित नहीं है। यह अलग-अलग कामों में व्यस्त ग्रामीणों को एक साझा भावना से जोडऩे की कोशिश भी है। खास बात यह है कि इसके लिए न किसी बड़े आयोजन की जरूरत है और न ही सभी लोगों को एक जगह जुटाने की। गांव के अलग-अलग कोनों से उठते स्वर जब एक साथ ‘वंदे मातरम्’ गाते हैं, तो संदेश साफ होता है- एकजुटता के लिए दूरी मायने नहीं रखती, भावना मायने रखती है। लखराम की यह पहल बताती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी देशप्रेम के लिए कुछ पल निकाले जा सकते हैं और छोटी-सी सामूहिक पहल पूरे गांव की पहचान बन सकती है।