BREAKING: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!(photo-patrika)
BREAKING: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त करने के लिए जारी विभागीय परिपत्र के आधार पर शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारी से प्रभारी प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार वापस नहीं लिया जा सकता। हाईकोर्ट ने संबंधित शिक्षक की याचिका स्वीकार करते हुए 15 जुलाई 2026 को जारी आदेश रद्द कर दिया। हालांकि, विभाग को कानून के अनुसार नया आदेश जारी करने की स्वतंत्रता भी दी गई है।
यह मामला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले के जामथान स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से जुड़ा है। यहां प्रभारी प्राचार्य की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे राजेश कुमार शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
राजेश कुमार शर्मा की मूल पदस्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर में व्याख्याता के पद पर है। जिला शिक्षा अधिकारी ने 15 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर उन्हें जामथान स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया था। साथ ही उन्हें अपने मूल पदस्थापना स्थल पर व्याख्याता के रूप में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए थे।
DEO के आदेश के खिलाफ राजेश कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने जिस विभागीय परिपत्र के आधार पर उनका अतिरिक्त प्रभार वापस लिया, वह उनके मामले में लागू नहीं होता।
दरअसल, 14 जुलाई 2026 को जारी विभागीय परिपत्र गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त करने के संबंध में था। जबकि राजेश कुमार शर्मा व्याख्याता हैं और शिक्षकीय संवर्ग में आते हैं। ऐसे में गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए जारी निर्देशों को उन पर लागू करना उचित नहीं है।
मामले में राज्य शासन की ओर से याचिका का विरोध किया गया। शासन ने कोर्ट में दलील दी कि जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालय शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार देने और उसे वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। इसी अधिकार के तहत संबंधित आदेश जारी किया गया था।
दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि राजेश कुमार शर्मा का मूल पद व्याख्याता का है। इसलिए वे शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारी हैं। वहीं, 14 जुलाई 2026 का विभागीय परिपत्र गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त करने के लिए जारी किया गया था।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए जारी विभागीय परिपत्र को शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारी पर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस परिपत्र के आधार पर राजेश कुमार शर्मा से प्रभारी प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार वापस लेने का आदेश उचित नहीं था।
न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 जुलाई 2026 को जारी आदेश को निरस्त करते हुए राजेश कुमार शर्मा की याचिका स्वीकार कर ली। इससे संबंधित शिक्षक को राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि विभाग को कानून के अनुसार नया आदेश जारी करने की स्वतंत्रता रहेगी। यानी न्यायालय ने विभाग के वैधानिक अधिकारों पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है, बल्कि मौजूदा आदेश के लिए अपनाए गए आधार को अनुचित माना है।
इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ है कि किसी विशेष कर्मचारी संवर्ग के लिए जारी विभागीय निर्देशों को दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों पर बिना उचित आधार लागू नहीं किया जा सकता। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले से राजेश कुमार शर्मा को राहत मिली है और DEO का 15 जुलाई 2026 का आदेश निरस्त हो गया है।
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