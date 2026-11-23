BREAKING: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त करने के लिए जारी विभागीय परिपत्र के आधार पर शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारी से प्रभारी प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार वापस नहीं लिया जा सकता। हाईकोर्ट ने संबंधित शिक्षक की याचिका स्वीकार करते हुए 15 जुलाई 2026 को जारी आदेश रद्द कर दिया। हालांकि, विभाग को कानून के अनुसार नया आदेश जारी करने की स्वतंत्रता भी दी गई है।