याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय के. देशमुख ने अदालत को बताया कि इसी तरह का मामला पहले भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने आया था। लोकमणि यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन के मामले में 25 जून 2024 को आदेश जारी किया गया था। उस आदेश में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को समिति गठित कर संबंधित शिक्षकों की शैक्षणिक ग्रेड पे के लिए पात्रता की जांच करने का निर्देश दिया गया था। समिति को गठन के तीन महीने के भीतर प्रत्येक याचिकाकर्ता की पात्रता पर विचार कर प्रक्रिया पूरी करनी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जो शिक्षक पात्र पाए जाते हैं, उन्हें उनकी पात्रता की तारीख से शैक्षणिक ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। वर्तमान याचिका में भी शिक्षकों ने इसी आदेश के आधार पर अपनी मांग रखी।