नेहरू मेडिकल कॉलेज के 18 में 11 डॉक्टरों को गुरुवार तक रिलीव कर दिया गया है। बाकी डॉक्टरों को शुक्रवार को रिलीव कर दिया जाएगा। दरअसल राज्य शासन के आदेश में प्रमोशन वाले डॉक्टरों को 15 दिनों में ज्वाइन करने को कहा गया था। इनमें कई डॉक्टरों को नए मेडिकल कॉलेज कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, कुनकुरी व दंतेवाड़ा भेजा गया है। ताकि इन कॉलेजों को नए साल के लिए मान्यता मिल सके। हालांकि कुनकुरी व मनेंद्रगढ़ को मान्यता में संदेह है, लेकिन एनएमसी के आदेश का इंतजार करना होगा। संभावना है कि दंतेवाड़ा, कवर्धा व जांजगीर मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल जाए।