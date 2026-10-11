461 करोड़ का फ्लाईओवर बदलेगा बिलासपुर की ट्रैफिक की सूरत, टी और वाई शेप में बनेगा, जानें किन इलाकों को मिलेगा फायदा

नेहरू चौक शहर के प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाला व्यस्त चौराहा है। यहां से कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय, एसपी कार्यालय, नगर निगम, मुंगेली रोड, कोनी और सरकंडा की ओर वाहनों की आवाजाही होती है। अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों के एक ही चौराहे पर पहुंचने से व्यस्त समय में यातायात का दबाव बढ़ जाता है। प्रस्तावित फ्लाईओवर बनने के बाद लंबी दूरी तय करने या सीधे आगे जाने वाले वाहनों को ऊपर से निकलने का विकल्प मिलेगा। इससे चौराहे पर मुड़ने वाले और आसपास के कार्यालयों तथा कॉलोनियों में जाने वाले वाहनों के लिए नीचे की सड़क पर जगह उपलब्ध हो सकेगी।