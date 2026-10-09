रायपुर में कब खत्म होगा जाम का इंतजार? दो साल बाद भी फाइलों में अटके फ्लाईओवर, जानें वजह

सबसे ज्यादा चर्चा तेलीबांधा चौक के प्रस्तावित करीब 400 करोड़ रुपए के छह लेन फ्लाईओवर की है। यहां मिट्टी परीक्षण और ड्राइंग-डिजाइन का काम पूरा होने के बावजूद टेंडर की मंजूरी का इंतजार बना हुआ है। परियोजना करीब दो साल से स्वीकृति प्रक्रिया में अटकी बताई जा रही है। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार टेंडर की अनुमति के बाद ही निविदा, निर्माण एजेंसी का चयन और वर्क आर्डर जैसी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी।