छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रद्द किया पुलिस विभाग का आदेश, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने पर लगी रोक

CG High Court Decision: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग के लिए संचार टावर लगाने वाली दिल्ली की कंपनी एप्लाइड कम्युनिकेशंस एंड कंट्रोल्स को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने जैसी गंभीर कार्रवाई से पहले उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देना जरूरी है। कंपनी को अलग से कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना गया। मुख्य न्यायाधीश कृष्न राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की पीठ ने कंपनी को 30 दिन के भीतर अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। जवाब मिलने के बाद पुलिस विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर सकेगा।