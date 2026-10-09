Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ में 8 रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर विवाद, हाईकोर्ट ने दिया नया निर्देश

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने जल संसाधन विभाग में तीन दशक से अधिक समय तक काम किया। सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग की ओर से ग्रेच्युटी की कुछ राशि का भुगतान किया गया, लेकिन शेष रकम रोक दी गई। बकाया राशि पाने के लिए कर्मचारियों ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत नियंत्रक प्राधिकारी के सामने आवेदन किया। इस पर 12 दिसंबर 2025 को विभाग को 30 दिन के भीतर बकाया ग्रेच्युटी देने का आदेश जारी किया गया था। आदेश में देरी होने पर कानून के अनुसार ब्याज देने की बात भी कही गई थी। कर्मचारियों का कहना था कि आदेश के बावजूद उन्हें बकाया राशि नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने आदेश का पालन कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कीं।