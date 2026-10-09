शिक्षक भर्ती को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन दो परीक्षाओं पर लगाई रोक

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि राज्य सरकार की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ी व्यवस्था में चूक हुई है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का हवाला दिया गया।अधिवक्ता के मुताबिक, भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन पूर्णत: दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से ऐसे अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया और सहायक शिक्षक पद के अवसर से वंचित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसी आधार पर भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर को चुनौती दी गई है।