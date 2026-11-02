Narmada Lok Corridor : नर्मदा किनारे का अनोखा शहर, 8 किलोमीटर में 11 घाट, हर घाट की अपनी कहानी

Narmada Lok Corridor : क्या आप जानते हैं कि प्रदेश की जीवनदायनी नर्मदा नदी के किनारे एक ऐसा शहर है जहां 8 किलोमीटर में 11 छोटे-बड़े घाट हैं। हर घाट की अपनी कहानी है और अपनी दिव्यता है। यहां के घाट आने वाले हर श्रद्धालु और पर्यटक के आकर्षण का केंद्र हैं। पवित्र नगर में आने वाले श्रद्धालु नर्मदा स्नान के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। या यूं कहें ये घाट सिर्फ स्नान के स्थान नहीं, बल्कि नर्मदापुरम की संस्कृति और आस्था की जीवनरेखा हैं। हम बात कर रहे हैं नर्मदापुरम की। नर्मदा किनारे बसे इस नगर का नाम नर्मदा माई के नाम पर नर्मदापुरम है।