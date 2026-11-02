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Narmada Lok Corridor : नर्मदा किनारे का अनोखा शहर, 8 किलोमीटर में 11 घाट, हर घाट की अपनी कहानी

Narmada Lok Corridor : नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवनदायनी कहा जाता है। इस नदी के किनारे बसे नर्मदापुरम में 8 किलोमीटर के अंदर कई घाट हैं। सेठानी घाट शहर की पहचान है। नर्मदा लोक कॉरिडोर के निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। इससे क्या बदलेगा, इस बारे में पढ़िए दीपेश अवस्थी की विशेर्ष रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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दीपेश अवस्थी

Updated: 2 Nov 2026, 11:57 AM IST

Narmada Lok Corridor

नर्मदा लोक कॉरिडोर के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है। (Photo: Rajasthan Patrika)

Narmada Lok Corridor : क्या आप जानते हैं कि प्रदेश की जीवनदायनी नर्मदा नदी के किनारे एक ऐसा शहर है जहां 8 किलोमीटर में 11 छोटे-बड़े घाट हैं। हर घाट की अपनी कहानी है और अपनी दिव्यता है। यहां के घाट आने वाले हर श्रद्धालु और पर्यटक के आकर्षण का केंद्र हैं। पवित्र नगर में आने वाले श्रद्धालु नर्मदा स्नान के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। या यूं कहें ये घाट सिर्फ स्नान के स्थान नहीं, बल्कि नर्मदापुरम की संस्कृति और आस्था की जीवनरेखा हैं। हम बात कर रहे हैं नर्मदापुरम की। नर्मदा किनारे बसे इस नगर का नाम नर्मदा माई के नाम पर नर्मदापुरम है।

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