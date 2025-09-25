Viral Video: कोलकाता की बाढ़ में सांप मछली के साथ तैरता हुआ दिखा, मची खलबली !

Kolkata Floods viral video: कोलकाता में मॉनसून की भारी बारिश ने शहर को थाम लिया है। सड़कें नदियों में बदल गई हैं, और मोहल्लों में पानी भर गया है। दुकानें, ऑफिस और घर पानी से प्रभावित हैं। लोग परेशान हैं, गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठप हो चुकी है। सोशल मीडिया पर बाढ़ (Kolkata floods) की तस्वीरें और वीडियो छाए हुए हैं, जो कोलकाता की इस मुश्किल घड़ी को बयां कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा और हंसी भी छुड़ा दी। इस वायरल वीडियो में एक सांप कोलकाता के बाढ़ग्रस्त इलाके में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके मुंह में एक मछली (Snake seen swimming with fish) है। यह नज़ारा इतना अनोखा है कि यह वीडियो इंस्टाग्राम पर आग की तरह फैल गया। वीडियो को अत्रेय मित्रा ने शेयर किया, और इसके साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा, "बस कोलकाता की बाढ़ (Kolkata Floods viral video) वाली बातें!" यह कैप्शन कोलकाता के लोगों की उस खासियत दर्शाता है, जो मुश्किल हालात में भी हल्के-फुल्के पल ढूंढ लेते हैं। इस वीडियो को अब तक 80 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं।