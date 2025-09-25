Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Viral Video: कोलकाता की बाढ़ में सांप मछली के साथ तैरता हुआ दिखा, मची खलबली !

Kolkata Floods viral video: कोलकाता में बाढ़ के दौरान एक अनूठा सीन नजर आया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया।

भारत

MI Zahir

Sep 25, 2025

Kolkata Floods viral video
कोलकाता की बाढ़ का एक नजारा ऐसा भी। (फोटो :instagram/thisgirld.aydreams)

Kolkata Floods viral video: कोलकाता में मॉनसून की भारी बारिश ने शहर को थाम लिया है। सड़कें नदियों में बदल गई हैं, और मोहल्लों में पानी भर गया है। दुकानें, ऑफिस और घर पानी से प्रभावित हैं। लोग परेशान हैं, गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठप हो चुकी है। सोशल मीडिया पर बाढ़ (Kolkata floods) की तस्वीरें और वीडियो छाए हुए हैं, जो कोलकाता की इस मुश्किल घड़ी को बयां कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा और हंसी भी छुड़ा दी। इस वायरल वीडियो में एक सांप कोलकाता के बाढ़ग्रस्त इलाके में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके मुंह में एक मछली (Snake seen swimming with fish) है। यह नज़ारा इतना अनोखा है कि यह वीडियो इंस्टाग्राम पर आग की तरह फैल गया। वीडियो को अत्रेय मित्रा ने शेयर किया, और इसके साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा, "बस कोलकाता की बाढ़ (Kolkata Floods viral video) वाली बातें!" यह कैप्शन कोलकाता के लोगों की उस खासियत दर्शाता है, जो मुश्किल हालात में भी हल्के-फुल्के पल ढूंढ लेते हैं। इस वीडियो को अब तक 80 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं।

सोशल मीडिया पर हंसी का दौर

इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लोगों ने इसे देखकर खूब मज़ेदार कमेंट्स किए। कोलकाता के मछली प्रेम को लेकर कई यूज़र्स ने चुटकी ली। एक यूज़र ने लिखा, "सांप को भी मछली पसंद है, ये तो कोलकाता की खासियत है!" एक अन्य ने मजाक में कहा, "सांप भी हमारी तरह माछ-भात का शौकीन है!" कुछ लोगों ने सांप की प्रजाति को पहचानते हुए बताया कि यह एक चेकर्ड कीलबैक सांप है, जो आमतौर पर मछलियों को खाता है और तालाबों में आसानी से मिल जाता है।

दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता का मूड

यह वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बाढ़ के बीच यह वीडियो लोगों के लिए एक छोटा-सा मनोरंजन बन गया। कैप्शन में लिखा गया, "दुर्गा पूजा से ठीक पहले कोलकाता की छोटी-छोटी खुशियां," जो इस बात को दर्शाता है कि कोलकाता के लोग हर स्थिति में खुशी ढूंढ लेते हैं। यह वीडियो न सिर्फ़ बाढ़ की गंभीरता को हल्का करता है, बल्कि शहर की जीवटता को भी दिखाता है।

बाढ़ के बीच उम्मीद की किरण

बहरहाल कोलकाता की बाढ़ ने भले ही लोगों को परेशान किया हो, लेकिन इस वीडियो ने एक अलग ही रंग जोड़ा। यह नज़ारा न सिर्फ़ अनोखा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि प्रकृति अपने तरीके से काम करती है। सांप का मछली के साथ तैरना एक आम घटना हो सकती है, लेकिन इसने लोगों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर हंसी का माहौल बना दिया। कोलकाता के लोग इस मुश्किल समय में भी अपने हौसले और हास्य की भावना बनाए हुए हैं।

Updated on:

25 Sept 2025 05:56 pm

Published on:

25 Sept 2025 05:55 pm

Hindi News / National News / Viral Video: कोलकाता की बाढ़ में सांप मछली के साथ तैरता हुआ दिखा, मची खलबली !

