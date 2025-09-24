Viral Video: कोलकाता की बाढ़ में फंसी करोड़ों की Rolls Royce कार, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Rolls Royce stuck in Kolkata flood: दुर्गा पूजा से ठीक पहले कोलकाता में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं (Kolkata rains 2025), जिससे आम जन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन्हीं हालातों के बीच एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है, जिसमें एक लग्जरी कार (Rolls Royce Ghost),सड़क पर भरे पानी में फंसी हुई(Rolls Royce stuck in flood) नजर आ रही है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शानदार रोल्स रॉयस कार पानी में रुकी हुई है, जबकि उसके बगल से दोपहिया वाहन और छोटी कारें आराम से निकल रही हैं। पानी इतना भरा है कि कार (Luxury car in water) के पहिये तक डूब चुके हैं। यह दृश्य देखकर लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही—कुछ को हैरानी हुई, तो कुछ ने व्यंग्य भी किया।