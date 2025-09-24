Viral Video: कोलकाता की बाढ़ में फंसी करोड़ों की Rolls Royce कार, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Rolls Royce stuck in Kolkata flood: दुर्गा पूजा से ठीक पहले कोलकाता में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं (Kolkata rains 2025), जिससे आम जन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन्हीं हालातों के बीच एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है, जिसमें एक लग्जरी कार (Rolls Royce Ghost),सड़क पर भरे पानी में फंसी हुई(Rolls Royce stuck in flood) नजर आ रही है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शानदार रोल्स रॉयस कार पानी में रुकी हुई है, जबकि उसके बगल से दोपहिया वाहन और छोटी कारें आराम से निकल रही हैं। पानी इतना भरा है कि कार (Luxury car in water) के पहिये तक डूब चुके हैं। यह दृश्य देखकर लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही—कुछ को हैरानी हुई, तो कुछ ने व्यंग्य भी किया।
हालांकि, सोचने वाली बात ये है कि क्या वाकई एक रोल्स रॉयस का पानी में फंस जाना बड़ी खबर है? विशेषज्ञों की मानें तो नहीं। रोल्स रॉयस जैसी कारें आमतौर पर शोफर-ड्रिवन होती हैं और इनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है। ये कारें ट्रैफिक या बाढ़ जैसे हालातों के लिए नहीं बनी होतीं। ऐसे में किसी भी हाई-एंड सेडान का इस तरह की स्थिति में फंस जाना स्वाभाविक है।
बारिश के बाद जलभराव ने कोलकाता की सड़कों को तालाब में बदल दिया है। त्योहारों की खरीदारी, ट्रैफिक, स्कूल, ऑफिस—सब प्रभावित हो गए हैं। कोलकाता नगर निगम की ओर से जलनिकासी के प्रयास जारी हैं, लेकिन भारी बारिश ने तैयारी की पोल खोल दी है।
Rolls Royce Ghost की कीमत भारत में 7 करोड़ रुपये से ऊपर होती है। ऐसे में जब ऐसी महंगी और प्रतिष्ठित कार पानी में फंसी नजर आती है, तो यह चर्चा का विषय बन जाता है। लोग इसे "स्टेटस सिंबल की हार" या "लग्ज़री की हकीकत" जैसे शीर्षकों के साथ साझा कर रहे हैं।
बहरहाल इस घटना से एक बात तो साफ है, बाढ़ अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। चाहे सस्ती बाइक हो या करोड़ों की कार, पानी में फंसने से कोई नहीं बच सकता। इसलिए वायरल वीडियो को देखकर चौंकने की जरूरत नहीं, बल्कि शहर की जलभराव की समस्या पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।