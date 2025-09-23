कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, हावड़ा स्टेशन यार्ड डूबा, मेट्रो सेवाएं ठप, 5 की मौत

मौसम विभाग के अनुसार, कोलकाता में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक औसतन 150-200 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के निचले इलाकों में जल स्तर तेजी से बढ़ गया। कालिकापुर, बेनियापुकुर, गरियाहाट और नेताजी नगर जैसे इलाकों में जलभराव के कारण बिजली के तारों से करंट लगने की घटनाएं घटीं। शव अभी भी पानी में तैर रहे हैं, क्योंकि बचाव दल उन्हें सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इन इलाकों में बिजली आपूर्ति काट दी है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका है।