कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, हावड़ा स्टेशन यार्ड डूबा, मेट्रो सेवाएं ठप, 5 की मौत

Kolkata Heavy Rain Alert: कोलकाता में बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी-पानी कर दिया है। रात भर चले सैलाब ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया, जबकि जलभराव के कारण पांच लोगों की बिजली के करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हावड़ा रेलवे स्टेशन का यार्ड पानी में डूब गया, मेट्रो और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं, और सड़कों पर ट्रैफिक जाम ने यात्रियों को खासी परेशानी दी।
मौसम विभाग के अनुसार, कोलकाता में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक औसतन 150-200 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के निचले इलाकों में जल स्तर तेजी से बढ़ गया। कालिकापुर, बेनियापुकुर, गरियाहाट और नेताजी नगर जैसे इलाकों में जलभराव के कारण बिजली के तारों से करंट लगने की घटनाएं घटीं। शव अभी भी पानी में तैर रहे हैं, क्योंकि बचाव दल उन्हें सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इन इलाकों में बिजली आपूर्ति काट दी है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका है।
हावड़ा जंक्शन, जो देश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, पर भी बारिश का बुरा असर पड़ा। स्टेशन यार्ड, सियालदह दक्षिण स्टेशन यार्ड, चितपुर उत्तर केबिन और अन्य कार शेडों में पानी भर गया। सुबह कुछ उपनगरीय ट्रेनें बीच रास्ते में ही रुक गईं, जिससे हजारों यात्री फंस गए। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जल निकासी का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन पूर्ण सामान्यता में समय लगेगा।
मेट्रो सेवाओं पर भी ब्रेक लग गया। कई स्टेशनों पर जलभराव और तकनीकी खराबी के कारण ट्रेनें ठप रहीं, जिससे दैनिक यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ा। सेंट्रल एवेन्यू, महात्मा गांधी रोड, विवेकानंद रोड और विधान सरणी जैसी मुख्य सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर डायवर्शन लागू किए, लेकिन बारिश न रुकने से स्थिति और बिगड़ती गई।
नगर निगम और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। पंप सेट लगाकर पानी निकालने का प्रयास जारी है, जबकि प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए शहर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।
मौसम विभाग ने बुधवार को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे शहरवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल, कोलकाता की सड़कें नदियों में बदल चुकी हैं, और लाखों लोग घरों में कैद हो गए हैं। स्थिति सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा।