Amsterdam Church Fire न्यू ईयर पर बड़ा हादसा, ऐतिहासिक चर्च में लगी भीषण आग, दर्जनों की मौत

Church Fire: एम्सटर्डम शहर में न्यू ईयर का जश्न दुख में बदल गया । 1 जनवरी 2026 की सुबह-सुबह, शहर के मशहूर वोंडेल पार्क के पास स्थित ऐतिहासिक वोंडेलकेर्क चर्च (Massive fire Amsterdam church) में भयानक आग लग गई। यह आग नये साल की आतिशबाजी के ठीक बाद, आधी रात के करीब 12:45 बजे शुरू हुई और इसने तेजी से पूरे चर्च को अपनी चपेट में ले लिया। आग (Amsterdam church fire New Year) सबसे पहले चर्च की छत पर दिखी और देखते ही देखते चर्च की ऊंची मीनार तक पहुंच गई। लकड़ी से बनी पुरानी इमारत होने की वजह से आग (Vondelkerk fire news) तेजी से फैली। रात ढले करीब 2:30 बजे चर्च की मीनार पूरी तरह ढह गई और चर्च के अंदर गिर गई, जिससे छत का बड़ा हिस्सा भी गिर गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में दर्जनों लोग मारे गए और करीब 100 जने जख्मी हो गए। आसपास के लोग आग की लपटें और धुएं का गुबार देख कर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें चर्च की मीनार जलती हुई दिख रही है।