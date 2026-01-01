1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Amsterdam Church Fire न्यू ईयर पर बड़ा हादसा, ऐतिहासिक चर्च में लगी भीषण आग, दर्जनों की मौत

Church Fire: एम्सटर्डम की 154 साल पुरानी ऐतिहासिक वोंडेलकेर्क में नए साल की रात आतिशबाजी के बाद भयानक आग लग गई, जिससे मीनार ढह गई।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 01, 2026

Amsterdam Church Fire

एम्स्टर्डम चर्च में भीषण आग। (फोटो: स्क्रीन शॉट)

Church Fire: एम्सटर्डम शहर में न्यू ईयर का जश्न दुख में बदल गया । 1 जनवरी 2026 की सुबह-सुबह, शहर के मशहूर वोंडेल पार्क के पास स्थित ऐतिहासिक वोंडेलकेर्क चर्च (Massive fire Amsterdam church) में भयानक आग लग गई। यह आग नये साल की आतिशबाजी के ठीक बाद, आधी रात के करीब 12:45 बजे शुरू हुई और इसने तेजी से पूरे चर्च को अपनी चपेट में ले लिया। आग (Amsterdam church fire New Year) सबसे पहले चर्च की छत पर दिखी और देखते ही देखते चर्च की ऊंची मीनार तक पहुंच गई। लकड़ी से बनी पुरानी इमारत होने की वजह से आग (Vondelkerk fire news) तेजी से फैली। रात ढले करीब 2:30 बजे चर्च की मीनार पूरी तरह ढह गई और चर्च के अंदर गिर गई, जिससे छत का बड़ा हिस्सा भी गिर गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में दर्जनों लोग मारे गए और करीब 100 जने जख्मी हो गए। आसपास के लोग आग की लपटें और धुएं का गुबार देख कर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें चर्च की मीनार जलती हुई दिख रही है।

पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई

अधिकारियों ने बताया कि पूरी इमारत आग की लपेट में आ गई और इसे बचाना अब मुश्किल हो गया है। एम्सटर्डम की मेयर फेम्के हाल्सेमा ने इसे "बहुत भयानक और दुखद आग" बताया। सौभाग्य से इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन आसपास के करीब 90 घरों की बिजली काट दी गई।

बचाव कार्य और सुरक्षा उपाय

आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग इतनी बड़ी थी कि इसे क्षेत्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। एम्सटर्डम के बाहर से भी दमकल कर्मी बुलाए गए। आसपास की सड़कें बंद कर दी गईं और लोगों को धुएं से दूर रहने की सलाह दी गई। एनएल-अलर्ट जारी कर लोगों से कहा गया कि खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें और वेंटिलेशन सिस्टम ऑफ कर दें। आसपास के कुछ घरों को खाली कराया गया, क्योंकि गिरते हिस्सों से खतरा था। दमकल कर्मी पूरी रात आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन पुरानी लकड़ी की वजह से आग पर काबू पाना चुनौती भरा रहा। शहर नो फ्लाइंग जोन में आ गया है।

चर्च का इतिहास और महत्व

वोंडेलकेर्क 1872 में बनी थी और यह 154 साल पुरानी थी। नीओ-गॉथिक स्टाइल में बनी यह इमारत रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में इस्तेमाल होती थी, लेकिन 1977 से यह बंद हो गई। बाद में इसे ऑफिस, इवेंट्स और छोटे बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यह एम्सटर्डम की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा थी और वोंडेल पार्क के पास होने से पर्यटकों के बीच लोकप्रिय थी।

पहले भी बिजली गिरने से इस जली थी इमारत

अहम बात यह है कि 1904 में भी बिजली गिरने से इस चर्च की मीनार जल चुकी थी, जिसे बाद में दोबारा बनाया गया था। अब एक बार फिर यह ऐतिहासिक इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।

दुनिया भर में लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस घटना पर सोशल मीडिया और दुनिया भर में दुख जताया जा रहा है। लोग इसे नए साल की दुखद शुरुआत बता रहे हैं। कई यूजर्स ने पुरानी तस्वीरें शेयर कर चर्च की खूबसूरती को याद किया। एम्सटर्डम के लोग भावुक हैं और कुछ ने मौके पर जाकर आग देखी भी। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि आग का कारण क्या था – क्या यह आतिशबाजी से हुआ या कुछ और?

अब आगे क्या होगा ?

अधिकारियों का कहना है कि चर्च को बचाना अब नामुमकिन लग रहा है। पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है और यह पूरी तरह ढह सकती है। जांच के बाद ही आग के सही कारण का पता चलेगा। नीदरलैंड में नए साल पर आतिशबाजी आम है, लेकिन इस बार कई जगहों पर आग की घटनाएं हुईं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षा उपायों को और सख्त करना चाहिए?

धरोहर की सुरक्षा व सार संभाल जरूरी

यह हादसा हमें याद दिलाता है कि कितनी भी पुरानी धरोहर हो, उसे बचाने के लिए सतर्कता जरूरी है। एम्सटर्डम शहर इस नुकसान से उबरने की कोशिश करेगा, लेकिन वोंडेलकेर्क की यादें हमेशा रहेंगी।

नीदरलैंड में भी आग लगने की कई घटनाएं

इसके अलावा नीदरलैंड के अन्य हिस्सों में भी आग लगी। हिल्लेगोम में एक आतिशबाजी की दुकान में बड़ा धमाका हुआ, जबकि ग्रोनिंगेन में एक जिम में आग लगी। इन घटनाओं से कई अलर्ट जारी हुए और लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया। नए साल की आतिशबाजी के दौरान ऐसी घटनाएं आम हैं, लेकिन इस बार नुकसान ज्यादा हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

Happy New Year

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

01 Jan 2026 03:38 pm

Published on:

01 Jan 2026 02:17 pm

Hindi News / World / Amsterdam Church Fire न्यू ईयर पर बड़ा हादसा, ऐतिहासिक चर्च में लगी भीषण आग, दर्जनों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कुरान पर शपथ लेकर जोहरान ममदानी बने NYC मेयर, अमेरिका में नई मिसाल

Muslim Mayor Zohran Mamdani Quran Oath
विदेश

नॉर्थ-ईस्ट का माहौल बिगाड़ने की तैयारी, सामने आया बांग्लादेश-पाक का खुफिया प्लान, अधिकारी बोले- असम से बंगाल तक…

Bangladesh Violence
विदेश

नए साल पर स्विट्जरलैंड में बड़ा हादसा, रेस्तरां में ब्लास्ट में मारे गए कई लोग

Blast
विदेश

भारत के साथ अब बातचीत की बेचैनी, बांग्लादेश में जयशंकर से पाकिस्तानी नेता ने मिलाया हाथ, फिर क्या हुआ?

विदेश

‘हमें युद्ध का अंत चाहिए, यूक्रेन का नहीं’, नए साल पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, हम थक चुके…

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.