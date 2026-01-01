Amsterdam Church Fire न्यू ईयर पर बड़ा हादसा, ऐतिहासिक चर्च में लगी भीषण आग, दर्जनों की मौत

एम्स्टर्डम चर्च में भीषण आग। (फोटो: स्क्रीन शॉट)
Church Fire: एम्सटर्डम शहर में न्यू ईयर का जश्न दुख में बदल गया । 1 जनवरी 2026 की सुबह-सुबह, शहर के मशहूर वोंडेल पार्क के पास स्थित ऐतिहासिक वोंडेलकेर्क चर्च (Massive fire Amsterdam church) में भयानक आग लग गई। यह आग नये साल की आतिशबाजी के ठीक बाद, आधी रात के करीब 12:45 बजे शुरू हुई और इसने तेजी से पूरे चर्च को अपनी चपेट में ले लिया। आग (Amsterdam church fire New Year) सबसे पहले चर्च की छत पर दिखी और देखते ही देखते चर्च की ऊंची मीनार तक पहुंच गई। लकड़ी से बनी पुरानी इमारत होने की वजह से आग (Vondelkerk fire news) तेजी से फैली। रात ढले करीब 2:30 बजे चर्च की मीनार पूरी तरह ढह गई और चर्च के अंदर गिर गई, जिससे छत का बड़ा हिस्सा भी गिर गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में दर्जनों लोग मारे गए और करीब 100 जने जख्मी हो गए। आसपास के लोग आग की लपटें और धुएं का गुबार देख कर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें चर्च की मीनार जलती हुई दिख रही है।
अधिकारियों ने बताया कि पूरी इमारत आग की लपेट में आ गई और इसे बचाना अब मुश्किल हो गया है। एम्सटर्डम की मेयर फेम्के हाल्सेमा ने इसे "बहुत भयानक और दुखद आग" बताया। सौभाग्य से इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन आसपास के करीब 90 घरों की बिजली काट दी गई।
आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग इतनी बड़ी थी कि इसे क्षेत्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। एम्सटर्डम के बाहर से भी दमकल कर्मी बुलाए गए। आसपास की सड़कें बंद कर दी गईं और लोगों को धुएं से दूर रहने की सलाह दी गई। एनएल-अलर्ट जारी कर लोगों से कहा गया कि खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें और वेंटिलेशन सिस्टम ऑफ कर दें। आसपास के कुछ घरों को खाली कराया गया, क्योंकि गिरते हिस्सों से खतरा था। दमकल कर्मी पूरी रात आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन पुरानी लकड़ी की वजह से आग पर काबू पाना चुनौती भरा रहा। शहर नो फ्लाइंग जोन में आ गया है।
वोंडेलकेर्क 1872 में बनी थी और यह 154 साल पुरानी थी। नीओ-गॉथिक स्टाइल में बनी यह इमारत रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में इस्तेमाल होती थी, लेकिन 1977 से यह बंद हो गई। बाद में इसे ऑफिस, इवेंट्स और छोटे बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यह एम्सटर्डम की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा थी और वोंडेल पार्क के पास होने से पर्यटकों के बीच लोकप्रिय थी।
अहम बात यह है कि 1904 में भी बिजली गिरने से इस चर्च की मीनार जल चुकी थी, जिसे बाद में दोबारा बनाया गया था। अब एक बार फिर यह ऐतिहासिक इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।
इस घटना पर सोशल मीडिया और दुनिया भर में दुख जताया जा रहा है। लोग इसे नए साल की दुखद शुरुआत बता रहे हैं। कई यूजर्स ने पुरानी तस्वीरें शेयर कर चर्च की खूबसूरती को याद किया। एम्सटर्डम के लोग भावुक हैं और कुछ ने मौके पर जाकर आग देखी भी। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि आग का कारण क्या था – क्या यह आतिशबाजी से हुआ या कुछ और?
अधिकारियों का कहना है कि चर्च को बचाना अब नामुमकिन लग रहा है। पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है और यह पूरी तरह ढह सकती है। जांच के बाद ही आग के सही कारण का पता चलेगा। नीदरलैंड में नए साल पर आतिशबाजी आम है, लेकिन इस बार कई जगहों पर आग की घटनाएं हुईं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षा उपायों को और सख्त करना चाहिए?
यह हादसा हमें याद दिलाता है कि कितनी भी पुरानी धरोहर हो, उसे बचाने के लिए सतर्कता जरूरी है। एम्सटर्डम शहर इस नुकसान से उबरने की कोशिश करेगा, लेकिन वोंडेलकेर्क की यादें हमेशा रहेंगी।
इसके अलावा नीदरलैंड के अन्य हिस्सों में भी आग लगी। हिल्लेगोम में एक आतिशबाजी की दुकान में बड़ा धमाका हुआ, जबकि ग्रोनिंगेन में एक जिम में आग लगी। इन घटनाओं से कई अलर्ट जारी हुए और लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया। नए साल की आतिशबाजी के दौरान ऐसी घटनाएं आम हैं, लेकिन इस बार नुकसान ज्यादा हुआ।
