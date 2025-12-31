Happy New Year 2026 के जश्न का न्यूजीलैंड से हुआ रंगबिरंगा धमाकेदार आगाज, देखें वीडियो

Sydney Fireworks 2026: न्यू ईयर 2026 की खुशियां शाम से ही नजर आ गईं और पूरा देश-दुनिया उत्साह से भरा हुआ है। हर तरफ लोग पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से भारतवंशी रेखा राजवंशी, शकील अख्तर व रूबिना ने बताया कि आतिशबाजी (Sydney Fireworks 2026) की रौनक, पार्टियों का शोर और परिवार के साथ खुशियां बांटने का माहौल हर जगह दिखाई दे रहा है। इस बार का जश्न (New Year 2026) खास इसलिए भी है। क्योंकि युवा धार्मिक स्थलों , होटलों और क्लबों की ओर रुख कर रहे हैं, तो वहीं शहरों में पार्टी का क्रेज चरम पर है। आइए जानते हैं कि भारत (India New Year) और दुनिया में नए साल का स्वागत कैसे हो रहा है।