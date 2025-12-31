31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Happy New Year 2026 के जश्न का न्यूजीलैंड से हुआ रंगबिरंगा धमाकेदार आगाज, देखें वीडियो

Sydney Fireworks: दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 2026 का स्वागत शानदार आतिशबाजी से हुआ। भारत में भी होटलों व क्लबों से गोवा की पार्टियों तक जश्न का माहौल है, जहां युवा उत्सव रहे हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 31, 2025

Happy New Year 2026

न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया में आतिशबाजी से शुरू हुआ न्यू ईयर का जश्न। (फोटो : AI Support)

Sydney Fireworks 2026: न्यू ईयर 2026 की खुशियां शाम से ही नजर आ गईं और पूरा देश-दुनिया उत्साह से भरा हुआ है। हर तरफ लोग पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से भारतवंशी रेखा राजवंशी, शकील अख्तर व रूबिना ने बताया कि आतिशबाजी (Sydney Fireworks 2026) की रौनक, पार्टियों का शोर और परिवार के साथ खुशियां बांटने का माहौल हर जगह दिखाई दे रहा है। इस बार का जश्न (New Year 2026) खास इसलिए भी है। क्योंकि युवा धार्मिक स्थलों , होटलों और क्लबों की ओर रुख कर रहे हैं, तो वहीं शहरों में पार्टी का क्रेज चरम पर है। आइए जानते हैं कि भारत (India New Year) और दुनिया में नए साल का स्वागत कैसे हो रहा है।

दुनिया में सबसे पहले नए साल की शुरुआत (Auckland Celebrations)

दुनिया में न्यू ईयर का जश्न सबसे पहले प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपों से शुरू होता है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में रंगबिरंगी शानदार आतिशबाजी के साथ 2026 का स्वागत किया गया। आसमान रंग-बिरंगे पटाखों से जगमगा उठा और लोग खुशी से झूमते नजर आए। इसके कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लाखों लोग हार्बर ब्रिज के पास जमा हुए। वहां का आतिशबाजी का नजारा दुनिया भर में मशहूर है और इस बार भी यह बेहद खूबसूरत रहा। ये शुरुआती जश्न देखकर लगता है कि नया साल पूरी दुनिया के लिए नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आ रहा है।

भारत में जश्न और धार्मिक रुझान

भारत में नए साल का इंतजार रात 12 बजे तक रहता है, लेकिन तैयारियां पहले से ही जोरों पर हैं। इस बार एक नया ट्रेंड दिख रहा है – युवा पार्टी की जगह धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी की काशी विश्वनाथ, मथुरा-वृंदावन के मंदिर और उज्जैन का महाकालेश्वर जैसे जगहों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग पूजा-अर्चना और दर्शन से नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। इससे साफ है कि भारतीय संस्कृति में आस्था और उत्सव दोनों साथ-साथ चलते हैं।

पर्यटक यहां खूब पहुंच रहे हैं

हिल स्टेशनों जैसे शिमला, मनाली और देहरादून में भी पर्यटक खूब पहुंच रहे हैं। ठंडी हवाओं में बोनफायर और परिवार के साथ समय बिताना लोगों की पहली पसंद है। वहीं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पिकनिक स्पॉट्स पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं, ताकि कोई दुर्घटना न हो।

बड़े शहरों में पार्टी और सुरक्षा के इंतजाम

मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे जैसे मेट्रो शहरों में जश्न का अलग ही रंग है। मुंबई के मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया पर हजारों लोग जुटेंगे, जबकि गोवा के बीचों पर बीच पार्टी और म्यूजिक फेस्टिवल का मजा लोग ले रहे हैं। गोवा तो नए साल के लिए सबसे पॉपुलर जगह है, जहां देसी-विदेशी पर्यटक मिल कर डांस और आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हैं।

हैप्पी न्यू ईयर है, जल्दी पहुंचना है

दिल्ली में कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास ट्रैफिक पर पाबंदियां लगी हुई हैं। भोपाल में नए साल का स्वागत 'ओपन एयर' पार्टियों और निजी गेट-टुगेदर के साथ हो रहा है। शाम से वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है और पार्किंग के लिए विशेष जगहें बनाई गई हैं। नोएडा और गुरुग्राम में भी जाम से बचने के लिए डायवर्जन लागू हैं।

बैकयार्ड में 'बार्बेक्यू' और' बोनफायर' के साथ जश्न

पुलिस ने हजारों जवानों को तैनात किया है, ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती हो और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट और पब सुबह 5 बजे तक खुले रह सकते हैं, जिससे पार्टी करने वालों को राहत मिली है। इस साल इस साल लोग होटलों के साथ ही अपने घरों की छतों (terrace parties), फार्महाउस और बैकयार्ड में 'बार्बेक्यू' और 'बोनफायर' के साथ भी अपनों के बीच समय बिताना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

लोगों की प्रतिक्रियाएं: खुशी और उम्मीदें

सोशल मीडिया पर लोग नए साल की बधाइयां दे रहे हैं। कोई कह रहा है, "नया साल नई शुरुआत लेकर आए", तो कोई पुराने साल की यादें शेयर कर रहा है। युवा धार्मिक जश्न को पसंद कर रहे हैं, जबकि पार्टी लवर्स शहरों की रौनक का मजा ले रहे हैं। कुल मिलाकर, हर कोई 2026 से बेहतर दिनों की उम्मीद कर रहा है – ज्यादा खुशियां, सफलता और शांति।

एक नजर दूसरे कोण से

इस जश्न के बीच एक साइड एंगल यह भी है कि कई लोग शांत तरीके से नए साल का स्वागत करना पसंद कर रहे हैं। कुछ जगहों पर नॉइजलेस पार्टी या साइलेंट डिस्को हो रहे हैं, जहां हेडफोन से म्यूजिक सुनकर डांस किया जाता है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुछ शहरों में पटाखों पर बैन है। साथ ही, सुरक्षा के नाम पर सख्ती से कई लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन यह सब सुरक्षित जश्न के लिए जरूरी है।

आपका न्यू ईयर बहुत खास

नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आए। आप कैसे मना रहे हैं यह जश्न? परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या अकेले शांतिपूर्वक? जो भी हो, 2026 आपको ढेर सारी सफलता और खुशियां दे। हैप्पी न्यू ईयर 2026!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Big news

Happy New Year

एनआरआई स्पेशल

Updated on:

31 Dec 2025 05:47 pm

Published on:

31 Dec 2025 05:46 pm

Hindi News / World / Happy New Year 2026 के जश्न का न्यूजीलैंड से हुआ रंगबिरंगा धमाकेदार आगाज, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Putin पर 91 ड्रोनों का हमला? ट्रंप की डील के बीच रूस के इस दावे ने हिला दी दुनिया!

Drone attack on Putin's residence
विदेश

"बांग्लादेश ने हिंदुओं की हत्या पर..." सुरक्षा एजेंसी ने सब बताया, सामने रख दी जमात-ए-इस्लामी की सच्चाई

extermination of Hindus in Bangladesh
विदेश

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का पाकिस्तान पर चौंका देने वाला खुलासा, कहा- इस्लामिक स्टेट और लश्कर-ए-तैयबा मिलकर...

विदेश

Saudi UAE Tension: यमन में 24 घंटे का अल्टीमेटम, सऊदी ने यूएई को दी चेतावनी, दो मुस्लिम देशों में तनाव चरम पर

Saudi UAE Rift
विदेश

Zelensky को मार डालेंगे: इस खौफनाक धमकी के साथ विदा हुआ 2025

Dmitry Medvedev threatens Zelensky
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.