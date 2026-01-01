Nuclear Agreement: क्या परमाणु हमले का खतरा होगा कम! भारत-पाकिस्तान ने शेयर की ‘परमाणु गोपनीय’ जानकारी

Protocol: दुनिया के दो परमाणु शक्ति संपन्न (Nuclear) पड़ोसी देशों, भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अत्यंत गोपनीय जानकारी एक-दूसरे से शेयर की है। हर साल की पहली तारीख को होने वाली यह कूटनीतिक (Diplomatic) रस्म इस बार भी पूरी गरिमा के साथ निभाई गई। रिश्तों में जमी बर्फ के बीच इस कदम को दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए साल के पहले दिन, नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों (Nuclear Installations) की सूची का आदान-प्रदान (Exchange)किया। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक संधि का हिस्सा है। दरअसल, 31 दिसंबर 1988 को दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 'परमाणु ठिकानों पर हमले के निषेध का समझौता' कहा जाता है।