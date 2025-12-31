Jaishankar Handshake: पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ मिलाने के मायने और भारत-बांग्लादेश कनेक्शन

हसीना को नवंबर 2025 में सजा के बाद ढाका में प्रदर्शन, कुछ हिंसा। अंतरिम सरकार ने शांति की अपील की, भारत से प्रत्यर्पण मांगा। तारिक रहमान 17 साल लंदन निर्वासन के बाद 25 दिसंबर 2025 को ढाका लौटे। मां की बीमारी मुख्य कारण, लेकिन बीएनपी की चुनाव तैयारी भी। वापसी के बाद लाखों समर्थक सड़कों पर उतरे। खालिदा की मौत के बाद तारिक बीएनपी प्रमुख बने। उनकी वापसी से बीएनपी मजबूत हुई, 2026 चुनाव में प्रमुख दावेदार। देश में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद, लेकिन कट्टरपंथ और हिंसा की चुनौतियां बरकरार। खालिदा जिया का निधन बांग्लादेश राजनीति के एक युग का अंत है। हसीना और खालिदा की प्रतिद्वंद्विता दशकों तक चली। अब यूनुस सरकार चुनाव कराने और स्थिरता लाने की कोशिश में है, जबकि देश क्षेत्रीय हालात पर नजर रखे हुए हैं।