धुरंधर ‘रहमान’ की धमाकेदार एंट्री पर क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के लाखों लोग

बांग्लादेश बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान। (फोटो: AI Generated)
Tarique Rahman: बांग्लादेश में एक नया सियासी तूफान आ गया है! बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन (BNP Leader) तारिक रहमान (Tarique Rahman) ने 17 साल का निर्वासन समाप्त होने के बाद (Exile End) के बाद 25 दिसंबर को स्वदेश लौटते ही (Bangladesh Return) लाखों समर्थकों की विशाल भीड़ से जोरदार स्वागत पाया। एयरपोर्ट से रैली तक सड़कें लोगों से पट गईं – झंडे, नारे, फूल और खुशी का माहौल! लोग कह रहे हैं कि यह वापसी देश में 'नई उम्मीद' और 'सुरक्षित भविष्य' की शुरुआत है। उनका अंदाज निराला रहा, तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉ. जुबैदा, बेटी बैरिस्टर जैमा और प्यारी बिल्ली के साथ ढाका पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही जूते उतारे, नंगे पैर जमीन पर खड़े होकर मिट्टी हाथ में ली – यह उनका मातृभूमि के प्रति गहरा सम्मान था। लाखों लोग चीयर कर रहे थे। इसके बाद बुलेटप्रूफ बस में सवार होकर विशाल जुलूस निकला। लोग कह रहे हैं, "17 साल का इंतजार खत्म! हमारे नेता लौट आए।" ध्यान रहे कि बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव (February Elections) हैं ।
समर्थक सोशल मीडिया और सड़कों पर चिल्ला रहे हैं – "तारिक रहमान आएंगे, बांग्लादेश बदलेंगे!" लाखों की भीड़ ने साबित किया कि उनका आधार मजबूत है। युवा कह रहे हैं, "अब फरवरी चुनाव में मजबूत नेतृत्व मिलेगा।" कई लोग इसे 'ऐतिहासिक राहत' बता रहे हैं। कुछ आलोचक चिंता जता रहे हैं, लेकिन आशंकाओं पर जश्न का माहौल हावी है। लोग उत्साहित हैं कि तारिक की वापसी से राजनीतिक खालीपन भरेगा और देश में स्थिरता लौटेगी।
रैली में तारिक ने मार्टिन लूथर किंग की तरह कहा – "मेरे पास एक प्लान है, अपने देशवासियों के लिए!" उन्होंने 'सुरक्षित बांग्लादेश' का वादा किया जहां हर कोई – मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई – बिना डर के जी सके। उन्होंने बदले के बजाय एकता की अपील की। रहमान ने साधारण कुर्सी पर बैठ कर भाषण दिया, जो पुरानी 'राजशाही सोच' को नकारता है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस को सुरक्षा के लिए शुक्रिया कहा। लोग कह रहे हैं, "यह प्लान देश को नई दिशा देगा!"
तारिक रहमान बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक चेयरमैन हैं और देश के संभावित अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। वे पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान (जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की थी) और तीन बार प्रधानमंत्री रहीं खालेदा जिया के बड़े बेटे हैं। 60 साल के तारेक का जन्म 20 नवंबर 1965 को ढाका में हुआ। वे डॉ. जुबैदा रहमान से शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी जैमा रहमान हैं। राजनीति में आने से पहले वे बिजनेसमैन थे, लेकिन परिवार की विरासत ने उन्हें BNP का मजबूत नेता बनाया। 2001-2006 में मां के शासन काल में वे पार्टी के प्रमुख संगठनकर्ता बने और जमीनी स्तर पर BNP को मजबूत किया।
ध्यान रहे कि 25 दिसंबर 2025 को 17 साल के लंदन निर्वासन के बाद तारिक की धमाकेदार वापसी ने बांग्लादेश को हिला दिया है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद सभी राजनीतिक मामले खत्म होने पर वे परिवार के साथ ढाका लौटे। एयरपोर्ट पर नंगे पैर जमीन छूकर श्रद्धा दिखाई और लाखों समर्थकों की भीड़ ने जोरदार स्वागत किया – सड़कें झंडों और नारों से गूंज उठीं। रैली में उन्होंने 'सुरक्षित बांग्लादेश' बनाने, एकता और सभी धर्मों की सुरक्षा का वादा किया। फरवरी 2026 के चुनाव में BNP सबसे आगे है और तारिक को PM का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उनकी वापसी से देश में नई उम्मीद जगी है, जबकि राजनीतिक संतुलन बदल सकता है।
जमीनी हकीकत यह है कि शेख हसीना सरकार के जाने के बाद देश में अभी यूनुस की अंतरिम सरकार है, फरवरी में चुनाव हैं। सर्वे में बीएनपी आगे है। तारिक की वापसी से पार्टी में नई एनर्जी आई है। वे बीमार मां खालिदा जिया से मिले। क्या वे युवाओं को जोड़कर देश को स्थिर करेंगे? लोग उम्मीद कर रहे हैं – "नई शुरुआत, पुरानी गलतियां नहीं!"
तारिक अब चुनावी तैयारी में जुटेंगे। उनका 'प्लान' क्या है? क्या बांग्लादेश में शांति और विकास लौटेगा? यह देखना दिलचस्प होगा।
