धुरंधर ‘रहमान’ की धमाकेदार एंट्री पर क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के लाखों लोग

Tarique Rahman: बांग्लादेश में एक नया सियासी तूफान आ गया है! बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन (BNP Leader) तारिक रहमान (Tarique Rahman) ने 17 साल का निर्वासन समाप्त होने के बाद (Exile End) के बाद 25 दिसंबर को स्वदेश लौटते ही (Bangladesh Return) लाखों समर्थकों की विशाल भीड़ से जोरदार स्वागत पाया। एयरपोर्ट से रैली तक सड़कें लोगों से पट गईं – झंडे, नारे, फूल और खुशी का माहौल! लोग कह रहे हैं कि यह वापसी देश में 'नई उम्मीद' और 'सुरक्षित भविष्य' की शुरुआत है। उनका अंदाज निराला रहा, तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉ. जुबैदा, बेटी बैरिस्टर जैमा और प्यारी बिल्ली के साथ ढाका पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही जूते उतारे, नंगे पैर जमीन पर खड़े होकर मिट्टी हाथ में ली – यह उनका मातृभूमि के प्रति गहरा सम्मान था। लाखों लोग चीयर कर रहे थे। इसके बाद बुलेटप्रूफ बस में सवार होकर विशाल जुलूस निकला। लोग कह रहे हैं, "17 साल का इंतजार खत्म! हमारे नेता लौट आए।" ध्यान रहे कि बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव (February Elections) हैं ।