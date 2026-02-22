22 फ़रवरी 2026,

रविवार

विदेश

पाकिस्तान पर करेंगे हमला! एयरस्ट्राइक के बाद भड़की तालिबान सरकार, कहा- निर्दोष लोगों…

हमलों के बाद काबुल और कंधार में आपात बैठकें बुलाई गई हैं, जहां वरिष्ठ अधिकारी भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं।

भारत

image

Ashib Khan

Feb 22, 2026

Afghanistan, Taliban, Pakistan Airstrikes, Cross-Border Tensions, Afghan Sovereignty, TTP, ISKP, Durand Line, Kabul,

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी चेतावनी (PHOTO-IANS)

Pakistan Airstrikes: अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान प्रशासन ने रविवार को कहा कि वह पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों का आकलन कर रहा है और जवाबी कार्रवाई का विकल्प खुला रखा गया है। इन हमलों के बाद अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अफगान संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है।

19 लोगों की हुई मौत

मुजाहिद के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में बमबारी की, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग मारे गए और घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एक ही परिवार के 19 सदस्यों की मौत हुई है। तालिबान सूत्रों ने बताया कि नुकसान के वास्तविक पैमाने की जांच की जा रही है और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।

बुलाई गई आपात बैठकें

हमलों के बाद काबुल और कंधार में आपात बैठकें बुलाई गई हैं, जहां वरिष्ठ अधिकारी भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि तत्काल प्रतिक्रिया की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उचित समय पर जवाब देने की बात कही गई है।

पाकिस्तान ने बताया आतंक के खिलाफ कार्रवाई

दूसरी ओर पाकिस्तान ने इन हवाई हमलों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बताया है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और अन्य आतंकी ठिकानों को सटीक हमलों में निशाना बनाया गया। ये हमले पक्तिका, पक्तिया, नंगरहार और खोस्त प्रांतों में ड्यूरंड लाइन के पास किए गए।

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक बरमल जिले के एक मदरसे समेत कई स्थानों पर विस्फोट हुए। पाकिस्तान वायु सेना ने कथित तौर पर F-16 और JF-17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया।

इस्लामाबाद ने दावा किया कि हाल में इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में हुए आत्मघाती हमलों के पीछे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) और उसके सहयोगी शामिल थे, जो अफगान क्षेत्र से संचालित हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसके पास ठोस सबूत हैं और उसने अफगान प्रशासन से बार-बार अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा रोकने की अपील की है।

Published on:

22 Feb 2026 09:15 am

Hindi News / World / पाकिस्तान पर करेंगे हमला! एयरस्ट्राइक के बाद भड़की तालिबान सरकार, कहा- निर्दोष लोगों…

