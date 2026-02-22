पाकिस्तान पर करेंगे हमला! एयरस्ट्राइक के बाद भड़की तालिबान सरकार, कहा- निर्दोष लोगों…

Pakistan Airstrikes: अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान प्रशासन ने रविवार को कहा कि वह पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों का आकलन कर रहा है और जवाबी कार्रवाई का विकल्प खुला रखा गया है। इन हमलों के बाद अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अफगान संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है।