1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

नॉर्थ-ईस्ट का माहौल बिगाड़ने की तैयारी, सामने आया बांग्लादेश-पाक का खुफिया प्लान, अधिकारी बोले- असम से बंगाल तक…

म्यांमार और बांग्लादेश में चुनाव होने से भारत की परेशानी बढ़ सकती है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 01, 2026

Bangladesh Violence

बांग्लादेश में यूनुस सरकार। (फोटो- IANS)

पाकिस्तान भारत में माहौल खराब करने के लिए लगातार घिनौनी चाल चल रहा है। इस बीच, यह भी जानकारी सामने आई है कि इस साल भारत में सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम मुश्किल होने वाला है क्योंकि बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं।

कम से कम तीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के आकलन बताते हैं कि इस साल सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति होगी।

एक अधिकारी ने बताया कि म्यांमार और बांग्लादेश में इस साल चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच बड़ी परेशानी की उम्मीद की जा सकती है।

बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर कड़ी निगरानी

दोनों देशों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण कड़ी अंतरराष्ट्रीय निगरानी है। इसलिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। भारत को खास तौर पर बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर चिंता है।

अवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद, मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और ISI समर्थित जमात-ए-इस्लामी के बीच है। मुहम्मद यूनुस के शासन में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गया है। हर दिन हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं।

पाकिस्तान के साथ ज्यादा दोस्ताना हो गए हैं यूनुस

इसके अलावा, जमात के दबाव में यूनुस पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा दोस्ताना हो गए हैं और इस चक्कर में कई छूट दी हैं, जिसमें समुद्री मार्ग खोलना और वीजा नियमों में ढील देना शामिल है।

एक अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश की स्थिति म्यांमार की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होगी, जहां भारत विरोधी भावना नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है।

भारत को अस्थिर करने की तैयारी

बांग्लादेश में भारत को अस्थिर करने की बातें हो रही हैं। जमात को भारत विरोधी माना जाता है, लेकिन उनके साथ नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) भी जुड़ गई है, जो इसी तरह की बातें कर रही है।

NCP के एक नेता हसनात अब्दुल्ला ने भारत विरोधी ताकतों को पनाह देने की धमकी दी है। बांग्लादेश के ज्यादातर राजनीतिक संगठनों का मानना ​​है कि भारत विरोधी बातों से चुनाव जीता जा सकता है।

इससे पता चलता है कि बांग्लादेश सरकार हरकत-उल-जिहादी इस्लामिक (HuJI), जमात-उल-मुजाहिदीन, बांग्लादेश (JMB) जैसे आतंकी समूहों के प्रति नरम क्यों है।

अधिकारियों का कहना है कि पूर्वोत्तर भारत को अस्थिर करने के लिए यूनुस सरकार और आईएसआई इन समूहों को पाल-पोस रहे हैं।

यूनुस ने खुद पूर्वोत्तर को 'लैंडलॉक्ड' कहा है। इसके अलावा, कई ऐसे मौके आए हैं जब बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे सामने आए हैं। यह ISI की एक साफ रणनीति है जिसका मकसद उत्तर-पूर्वी राज्यों में परेशानी पैदा करना है।

इस इलाके से जुड़े भड़काऊ बयान देने के साथ-साथ, ISI इन राज्यों में अपने मॉड्यूल को एक्टिव करने की भी कोशिश कर रहा है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, असम पुलिस ने बांग्लादेश से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 11 लोगों को गिरफ्तार किया।

नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव हैं आतंकी

इस मॉड्यूल को ISI ने चुनावों से पहले उत्तर-पूर्वी राज्यों में आतंकी हमले करने के लिए एक्टिव किया था। यह आतंकी ग्रुप इमाम महमूदुर काफिला (IMK) के बैनर तले काम करता था।

हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह JMB का प्रॉक्सी है, जो बांग्लादेश से ऑपरेट होने वाले टॉप आतंकी ग्रुप्स में से एक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों में चुनावों से पहले बॉर्डर नाजुक रहेगा।

बंगाल तक फैल सकती है हिंसा

इन देशों में होने वाली किसी भी हिंसा का असर उत्तर-पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल तक फैल सकता है। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि इस अहम समय में, इस बात के काफी सबूत हैं कि म्यांमार में काम करने वाले भारतीय विद्रोही ग्रुप और बांग्लादेश में ISI समर्थित तत्व भारत में घुसकर परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे।

हथियार और गोला-बारूद भेजने की तैयारी

एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी ने कहा कि चुनावों से पहले और औपचारिक डिप्लोमेटिक चैनल खुलने से पहले, ISI अपने प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके जोर लगाएगा।

लाखों अवैध प्रवासियों को उत्तर-पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल में धकेलने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही, वे हथियार और गोला-बारूद, नकली करेंसी और नशीले पदार्थ भी भेजने की कोशिश करेंगे।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि भारत के लिए, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना और देखना होगा। तब तक, प्राथमिकता बॉर्डर होंगे ताकि भारत में सुरक्षा की स्थिति खराब न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

Published on:

01 Jan 2026 12:36 pm

Hindi News / World / नॉर्थ-ईस्ट का माहौल बिगाड़ने की तैयारी, सामने आया बांग्लादेश-पाक का खुफिया प्लान, अधिकारी बोले- असम से बंगाल तक…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Bangladesh Violence

कुरान पर शपथ लेकर जोहरान ममदानी बने NYC मेयर, अमेरिका में नई मिसाल

Muslim Mayor Zohran Mamdani Quran Oath
विदेश

नए साल पर स्विट्जरलैंड में बड़ा हादसा, रेस्तरां में ब्लास्ट में मारे गए कई लोग

Blast
विदेश

भारत के साथ अब बातचीत की बेचैनी, बांग्लादेश में जयशंकर से पाकिस्तानी नेता ने मिलाया हाथ, फिर क्या हुआ?

विदेश

‘हमें युद्ध का अंत चाहिए, यूक्रेन का नहीं’, नए साल पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, हम थक चुके…

विदेश

क्या पुतिन की हत्या कराना चाहते थे जेलेंस्की? भारी बवाल के बाद अमेरिका ने बताई असली बात!

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.