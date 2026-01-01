नॉर्थ-ईस्ट का माहौल बिगाड़ने की तैयारी, सामने आया बांग्लादेश-पाक का खुफिया प्लान, अधिकारी बोले- असम से बंगाल तक…

इन देशों में होने वाली किसी भी हिंसा का असर उत्तर-पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल तक फैल सकता है। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि इस अहम समय में, इस बात के काफी सबूत हैं कि म्यांमार में काम करने वाले भारतीय विद्रोही ग्रुप और बांग्लादेश में ISI समर्थित तत्व भारत में घुसकर परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे।