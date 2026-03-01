ऐसा क्या कहने पर तुरंत ईरान युद्ध रोकने को तैयार हो जायेंगे ट्रंप? अमेरिकी मंत्री ने खोल दिया बड़ा राज!

मंत्री ने आगे कहा कि जब शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर डोवर एयर फोर्स बेस पर पहुंचे, तो वहां मौजूद पीड़ित परिवारों ने कहा कि इसे खत्म करो। उनकी कुर्बानी का सम्मान करें। डगमगाएं मत। जब तक काम पूरा न हो जाए, रुकिए मत। मेरा और राष्ट्रपति का जवाब आसान था- बेशक हम इसे खत्म करेंगे। हम उनकी कुर्बानी का सम्मान करेंगे।