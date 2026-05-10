Mali Attack: माली में हुए भीषण हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत, अल-कायदा से जुड़े JNIM ने ली जिम्मेदारी

Mali Attack: पश्चिम अफ्रीकी देश माली भीषण हमला हुआ है। इस हमले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यह हमला मध्य माली के कई गांवों में किया गया है। इन हमलों की जिम्मेदारी अल-कायदा से जुड़े जिहादी संगठन ‘ग्रुप फॉर द सपोर्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स’ यानी JNIM ने ली है। हथियारबंद आतंकियों ने गांवों में घुसकर लोगों को निशाना बनाया और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौतों की संख्या 70 से ज्यादा है। यह आंकड़ा 80 के आस-पास पहुंच गया है।