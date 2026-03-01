अब चाहे ‘परमाणु’ का उपयोग हो या ना हो, हर जगह उसका असर दिखना तय, US-इजराइल ने पूरी दुनिया को कैसे खतरे में डाला?

बाल्खी ने चेतावनी दी कि न्यूक्लियर घटना का असर सीमित क्षेत्र पर नहीं होगा बल्कि इसका असर दशकों तक कायम रहेगा। उन्होंने कहा- हम कितनी भी तैयारी कर लें, अगर ऐसा होता है और इसके नतीजे दशकों तक रहेंगे। इससे न सिर्फ संघर्ष रत इलाके में बल्कि दुनिया भर में तबाही मचेगी और ये दशकों तक रहेगा।